Incendios forestales
Extremadura entrega paja a los ganaderos afectados por los incendios de este verano
Tornavacas y Cabezuela del Valle reciben este martes las primeras cargas de pacas
La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, está entregando paja a los ganaderos que se han visto afectados por los distintos incendios de este verano en la región para que puedan alimentar a sus animales.
Así, en la mañana de este martes ha llegado un camión a Tornavacas, mientras que a Cabezuela del Valle llegará otro a lo largo de la jornada. Además, en los próximos días se seguirán enviando cargas a otros puntos de la geografía extremeña para cubrir esta necesidad de los ganaderos.
La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha estado trabajando en los últimos días para comprar y trasladar esta paja a los ganaderos que lo necesitan. "Con ello, la Junta apoya a los ganaderos que debido a los incendios no tienen alimento para sus animales y les ayuda a hacer frente a esta difícil situación", según ha señalado la administración regional en una nota de prensa.
