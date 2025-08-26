La Junta de Extremadura esperará a evaluar los daños de los incendios para habilitar ayudas

La Junta de Extremadura esperará a evaluar los daños ocasionados por los incendios forestales que han asolado la región este verano para habilitar ayudas a los afectados y "tomar medidas en todos los ámbitos", incluido el normativo o el presupuestario. "Después de haber padecido la catástrofe, lo importante a día de hoy es evaluar los daños de forma integral, conocer a cada uno de los afectados para saber dónde tenemos que actuar", ha defendido la consejera portavoz, Elena Manzano, tras el Consejo de Gobierno.

Este martes, la presidenta, María Guardiola, ha reunido por primera vez a su Ejecutivo tras el parón estival, marcado primero por la crisis de los currículums que obligó al relevo del responsable de Gestión Forestal y Mundo Rural en pleno incendio en Las Hurdes y después por la sucesión histórica de fuegos sin control que la región y todo el país ha sufrido durante este mes de agosto a consecuencia de la peor ola de calor desde que se tienen registros. Según ha confirmado Manzano, será precisamente el sustituto de Ignacio Higuero, Francisco Ramírez, quien comparezca en la Asamblea para dar todas las explicaciones sobre lo ocurrido.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

A petición propia

Al respecto, la portavoz ha recordado que es Francisco Ramírez quien ostenta las competencias en gestión forestal y extinción de incendios y en aras al "máximo respeto institucional" que la Junta de Extremadura profesa a la Asamblea, este ya ha registrado en la Cámara autonómica una solicitud de comparecencia a petición propia para que se sustente en las próximas semanas (habitualmente la agenda parlamentaria se retoma después de la celebración de los actos del Día de Extremadura).

"Les emplazo a que mediten lo que ha pasado en la gestión de esa catástrofe de los incendios. Se ha manifestado públicamente y se ha visto en todos los ámbitos cómo el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista; la propia presidenta y el consejero de Gestión Forestal han trasladado minuto a minuto la información detallada de la situación, han atendido a los vecinos con cercanía y a los medios con absoluta claridad", ha defendido Manzano a tenor de la petición del PSOE para que sea María Guardiola quien comparezca en la Asamblea.

Toni Gudiel

Evaluación de daños

Según Manzano, una vez superados los incendios, "lo importante a día de hoy es evaluar los daños" que de forma integral han sufrido infraestructuras, viviendas, vecinos, agricultores y ganaderos o empresarios, tarea en la que ahora está inmerso el Ejecutivo extremeño. "Dentro de muy poco vamos a poder anunciar medidas concretas para que se restablezca la situación anterior y nos sientan a su lado", ha asegurado.

Al respecto, Manzano avanza que se articularán todas las acciones que sean necesarias, incluido un refuerzo presupuestario o cambios normativos en cuanto a la prevención. "Que no se preocupen, que ahora se va a ejecutar ese preupuesto", ha replicado a las críticas socialistas tras reiterar que los fondos en extinción y prevención de incendios respecto al último Ejecutivo socialista se han incrementado en más de un 17%, con un total de 111 millones de euros disponibles.

En cuanto a las medidas de recuperación para los afectados, la Junta de Extremadura mira también al Gobierno de Pedro Sánchez, al que pide "que asuma parte de todo esto y ejecute medidas concretas de Estado". Este martes se aprueba en Consejo de Ministros la declaración de zona de emergencia (lo que antes se conocía como zona catastrófica), de la que el Ejecutivo autonómico espera "ayudas concretas y determinadas" y bonificaciones fiscales, entre otras. "La gente no puede esperar", ha concluido Manzano.