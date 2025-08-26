Fuegos forestales
Extremadura vuelve a estar en riesgo extremo de incendios los próximos días
Las temperaturas máximas estarán en descenso
Después de una semana de tregua, casi toda Extremadura vuelve a estar en riesgo extremo de incendios los próximos dos días, 27 y 28 de agosto, según el mapa de previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque el viernes pasará en algunas zonas a riesgo alto y moderado.
Este nivel de riesgo significa que se trata de "una situación es explosiva o supercrítica, con incendios violentos (elevada velocidad de propagación, incendios en copas de árboles, focos secundarios, pavesas, columnas de convección y grandes paredes de llamas)", según la Aemet.
Cabe recordar que la Junta de Extremadura estableció el pasado 1 de junio la época de peligro alto de incendios forestales del plan Infoex, que permanecerá hasta el 15 de octubre.
Temperaturas en descenso
Por otro lado, las temperaturas irán en descenso, sobre todo las máximas. Además se prevé cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas, y de evolución diurna en el norte para el miércoles. El jueves los termómetros continuarán cayendo.
