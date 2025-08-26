Frente común del turismo extremeño para remontar el verano y fortalecer el otoño

Con el objeto de impulsar el turismo no solo en las zonas que han sufrido los estragos de los últimos incendios (especialmente el Valle del Ambroz), sino también en toda la comunidad, el sector turístico (empresarios, organizaciones y administración) han creado un frente común para fortalecer el destino Extremadura. Es una de las principales conclusiones de la reunión que ha mantenido esta mañana la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, con las principales asociaciones del sector en la comunidad.

Tras el encuentro del pasado lunes con empresarios del Valle del Ambroz, en esta nueva reunión se ha analizado el impacto de los incendios y también se han lanzado propuestas e ideas para trazar el plan estratégico para recuperar el turismo, que estará basado principalmente en la promoción de la comunidad.

Representes de organizaciones turísticas en la reunión de esta mañana en Mérida. / Javier Cintas

Para el presidente de la Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur), Ignacio Lozano, el encuentro ha sido positivo. Avanza que se han puesto sobre la mesa actuaciones concretas dirigidas principalmente al visitante internacional, también se prevé promover las visitas de los extremeños (residentes en la comunidad o fuera de ella), acelerando la estrategia de turismo de interior con descuentos, se van a recuperar también las subvenciones destinadas a que los empresarios doten de sombras sus establecimientos y se trabajará en un cambio de la política de cancelaciones, entre otras actuaciones.

El sector no baraja en su conjunto cifras concretas de los perjuicios que han causado los fuegos (solo en el Ambroz calculan más de 1,5 millones de euros), ni tampoco la Junta ha valorado todavía los daños, aunque está recabando datos en las zonas afectadas.

Desde la Asociación Destino Sur Extremadura, su presidenta Olga Manzano, también valora positivamente el encuentro de esta mañana que, entre otras cosas, destaca, ha servido para unir al sector con el objetivo común de relanzar el turismo extremeño.

Por su parte, Bazaga ha asegurado antes de la reunión que ya se trabaja en la recuperación de los territorios afectados para «contrarrestar el descenso de ocupación e ingresos, así como las cancelaciones y salidas anticipadas de turistas». El objetivo más inmediato es, por tanto, frenar la caída de las reservas y reactiva la demanda para los próximos meses: "Queremos que lo que queda de verano y, sobre todo, el otoño, cuente con una campaña turística como se merece Extremadura", ha afirmado Bazaga a los medios antes del encuentro, celebrado en Mérida.

"El Valle del Jerte sigue funcionando al 99%"

La consejera se reunió en la tarde de ayer con empresarios del sector del Valle del Ambroz, una de las zonas más afectadas por el incendio de Jarilla, el más grande ocurrido en la región tras arrasar más de 17.000 hectáreas. Solo en esta zona, el sector calcula pérdidas por encima del millón de euros teniendo en cuenta solo a los establecimientos hoteleros.

En el Valle del Jerte, por su parte, el presidente de la asociación turística de la zona, Daniel Morán, asegura que "aunque las zonas de sierra se han visto bastante afectadas, a nivel turístico el Valle del Jerte sigue funcionando al 99% sin problemas; tenemos clientes y muchas reservas", ha asegurado esta mañana. En esta zona señala que el porcentaje de cancelaciones ha sido más bajo que en Valle del Ambroz.

El grito: "Extremadura está viva, está verde y saldrá adelante"

En este sentido, la consejera ha vuelto a lanzar el grito de los últimos días: "Extremadura está bien, está verde, tiene agua, tiene patrimonio, tiene gastronomía y ahora mismo está recibiendo a muchos visitantes en las zonas no afectadas". En este sentido, la consejera ha hecho un llamamiento a la colaboración de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto para transmitir una imagen positiva y real de la región. "Extremadura está viva y saldrá adelante. Estamos trabajando ya para que así sea", ha asegurado.

Según destaca la Junta en una nota de prensa, en la reunión han participado tanto asociaciones de carácter regional como entidades locales de los territorios afectados y "ha permitido abrir un canal directo de comunicación para atender las necesidades del sector". "La principal herramienta del turismo es la promoción, y la solución para la recuperación es que vuelvan las reservas, que los turistas sigan viniendo a Extremadura y a estas zonas concretas", ha concluido la consejera.