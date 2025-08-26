Una asociación de ganaderos de Córdoba dona 400 toneladas de forraje a los afectados por el incendio de Jarilla

La estabilización del incendio de Jarilla, tras diez días de eterna lucha contra el fuego, también ha traído momentos de solidaridad. La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGROCAR) ha comunicado que se ha organizado el envío de 400 toneladas de forraje (paja, heno y ensilado) para los ganaderos afectados por los incendios de Jarilla, en las comarcas de El Jerte y Tierras de Granadilla en el norte de la provincia de Cáceres.

Una aportación, han subrayado en nota de prensa, que realizan los socios de "de forma gratuita y desinteresada", realizando el envío en dos fases debido al volumen y a la disponibilidad del transporte.

Asimismo, la asociación también ha indicado que correrá con parte del gasto del transporte, al tiempo que han destacado las gestiones que han llevado a cabo con las Mancomunidades del Valle del Guadiato y de Los Pedroches para ofrecer una dotación presupuestaria con los que hacer frente a los gastos de distribución, recibiendo también ayuda por parte de algunos ayuntamientos de estas localidades.

Los envíos

Los envíos serán descargados en Jarilla y Villar de Plasencia, donde los agricultores y ganaderos se han organizado para su distribución entre los afectados en camiones más pequeños y, de esta forma, acceder a las explotaciones ganaderas con peor accesibilidad.

El primer envío será de once tráilers, que partirá en la mañana del 30 de agosto desde Fuente Ovejuna. El segundo, del mismo número de camiones, partirá la primera semana de septiembre desde Hinojosa del Duque.

Compañerismo y solidaridad

Por otro lado, la asociación ha agradecido el esfuerzo de sus socios, así como el apoyo de las instituciones que han colaborado en el envío. Asimismo, también ha puesto el foco en la solidaridad "en estos momentos de dificultad". "Debemos estar más unidos y ser más solidarios que nunca para que nuestros compañeros que están sufriendo la pérdida de base forrajera sienta, dentro de lo posible, que la solidaridad de nuestro gremio siempre estará para ayudar a quienes lo necesiten", ha expresado.

Además, ha lanzado una crítica contra los distintos niveles de las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales. Mientras ellos "entran en el cuerpo a cuerpo repartiendo culpas de lo acontecido y con falta de soluciones, nuestro sector primario, como siempre, será el primero en encabezar ayudas desinteresadas entre las personas que lo necesiten", ha apostillado.