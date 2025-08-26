Luz verde a cinco millones de euros en ayudas para obras de accesibilidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de espacios públicos urbanizados de titularidad pública, y de edificios o establecimientos de titularidad pública o privada, en materia de accesibilidad.

De esta forma, se aprueba la primera convocatoria con una dotación de 5 millones de euros, de modo que se cubrirá el 80 por ciento de las inversiones que se realicen en materia de accesibilidad, con un límite de financiación de 100.000 euros por actuación, ha concretado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Mayor convocatoria

Se trata de la "mayor convocatoria con recursos propios en accesibilidad en la historia, centrada en obras y actuaciones para garantizar derechos y cumplir normativa en accesibilidad", ha expresado el presidente de la Asociación Para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (APAMEX), Jesús Gumiel.

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura / Javier Cintas

Tendrán la condición de actuaciones subvencionables todas aquellas destinadas a la adaptación física, sensorial y cognitiva de espacios públicos y edificios existentes de titularidad pública o privada, a la normativa vigente en materia de accesibilidad, así como los productos de apoyo a la información y comunicación.

Condiciones de las ayudas

Serán objeto de ayudas los espacios públicos urbanizados de titularidad pública y los edificios o establecimientos de titularidad pública o privada, como espacios y edificios sanitarios y asistenciales; de instalaciones culturales; hoteleros y restauración; de instalaciones deportivas y educativas; comerciales; y espacios y edificios administrativos.

Asimismo, quedan excluidos de estas ayudas los edificios de uso residencial, salvo aquellos en los que se ubiquen establecimientos que ofrezcan servicios para el público en general.

Podrán beneficiarse de estas ayudas los municipios y las entidades locales menores de la región, empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro, con centro de trabajo y actividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Javier Cintas

Aval de Otaex

Apamex ha colaborado con la Dirección General de Accesibilidad de la Consejería de Salud y Servicios Sociales en la elaboración de los borradores de la convocatoria y según explica Gumiel, en relación a las ayudas para la instalación de ascensores, calles en plataforma única, etc. "se deberá contar con el asesoramiento de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), que debe verificar que el proyecto cumple la normativa para acceder a la subvención.