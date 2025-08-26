Los incendios marcarán el inicio del curso político en Extremadura

Arranca el curso político y lo hace al calor de los incendios forestales. El verano más negro de la historia, con más de 40.000 hectáreas calcinadas en la región y una sucesión de fuegos en cadena que ha puesto al límite la capacidad de los equipos de extinción, auguran un otoño tenso en la Asamblea de Extremadura. El ruido empieza a sonar ya en clave nacional, con varios ministros iniciando una ofensiva contra los presidentes autonómicos del PP y el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, contrarrestando el pacto de Estado de Pedro Sánchez con un decálogo de 50 medidas, entre ellas la creación de un registro nacional de pirómanos.

Este mismo lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acusaba a los presidentes de Galicia, Castilla y León y Extremadura de no haber asumido sus obligaciones durante la crisis (la gestión forestal es competencia íntegra autonómica) y afeaba su falta de responsabilidad por las críticas vertidas ante la supuesta respuesta fallida del Gobierno central. La titular de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, añadía después que la única intención del PP es sacar rédito para volver a pedir elecciones anticipadas.

Toni Gudiel

Comparecencia de Bautista

Por lo que respecta a Extremadura, el PSOE ha registrado la solicitud de comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista (responsable de emergencias), y está a la espera de que la Junta apruebe sus propias medidas después de que este martes el Consejo de Ministros declare la zona de emergencia y avance las primeras ayudas para los afectados. «Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la foto, sino sentarse en el puesto de mando, dar explicaciones a la opinión pública y decir qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir», afirmó ayer la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña.

Según el PSOE, es la jefa del Ejecutivo, María Guardiola, quien «por sensatez política», debería acudir al Parlamento a petición propia a dar explicaciones sobre las decisiones adoptadas, las medidas preventivas que se van a articular para «resarcir la pérdida colectiva» que ha supuesto para los extremeños ver su monte arder y «cuántas ayudas se van a aprobar para dar respuesta a la gente que ha perdido tanto». «De nada sirve que la Junta de Extremadura diga que tiene 69 millones de euros puestos en el presupuesto regional para prevenir los incendios si a 30 de junio apenas ha ejecutado 19», advirtió Gil Rosiña.

Prevención de incendios y tauromaquia

De momento el PP de Extremadura guarda silencio, pero ya en pleno incendio de Jarilla, cuando se desató la polémica por la comparativa de la inversión en prevención de incendios y tauromaquia, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, puso de manifiesto que las partidas destinadas a la gestión forestal han crecido más de un 17% con Guardiola.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

Solo en el año 2003, cuando se produjo el gran incendio de Valencia de Alcántara (13.300 hectáreas calcinadas), también con Extremadura sumida en una ola de calor y tormentas secas que provocó una sucesión de incendios sin control, la región había vivido una situación parecida a la actual. Según los datos facilitados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, entre el 12 y el 21 de agosto se registraron 63 incendios, llegando a coincidir algunos días hasta 17 y 19 focos simultáneos.

La jornada más crítica fue la del viernes 15 de agosto. A primera hora de la mañana las previsiones eran optimistas y los equipos de extinción confiaban en vencer al monstruo de Jarilla, en nivel 2 desde la noche del 12 de agosto y con los vecinos de este municipio, Villar de Plasencia y Cabezabellosa evacuados. Al mediodía, la mala evolución por las condiciones meteorológicas obligaba a confinar Casas del Monte. Por la tarde, una sucesión de grandes incendios simultáneos (en Casar de Cáceres o Aliseda, entre otros) obligaba a la Junta a solicitar, tras el Cecopi de la noche, refuerzos estatales y europeos y el despliegue del Ejército.