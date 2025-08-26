La Junta destina ayudas de hasta 9.900 euros por la compra de vehículos eléctricos

La Junta de Extremadura ha aprobado destinar 8,2 millones de euros con el fin de impulsar la movilidad eléctrica en la comunidad autónoma, que permitirá a los particulares recibir una ayuda de hasta 9.900 euros por la compra de un vehículo eléctrico.

Esta ayuda se enmarca en el programa de incentivos destinado a la movilidad eléctrica (MOVES III), que busca promover la electrificación de la movilidad, así como el impulso a la industria y al sector empresarial asociado mediante las ayudas a la compra de vehículos y la implantación de zonas de recarga.

Dos líneas de ayudas

En cuanto a la adquisición de vehículos eléctricos 'enchufables' y de pila de combustible, cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, cuyas ayudas pueden llegar a 9.900 euros, que puede variar en atención al modelo y al uso que se le vaya a dar al vehículo adquirido, así como si se hace entrega de otro vehículo que pueda destinarse a la chatarra, según ha explicado la portavoz del ejecutivo extremeño, Elena Manzano.

Con respecto a la implantación de infraestructura de recarga de estos vehículos, se le asigna un presupuesto de 3,7 euros y las ayudas cubrirán hasta un 80% de la inversión. Además, cuando se instalen en comunidades de propietarios, también se va a financiar una preinstalación eléctrica.

Beneficiarios

Se podrán beneficiar de las ayudas el colectivo de autónomos, las personas físicas, las comunidades de propietarios, así como las personas jurídicas. También municipios, entidades locales menores, mancomunidades, diputaciones, la Universidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado que realicen su actividad en Extremadura.

El procedimiento de concesión es directo y las solicitudes serán atendidas por orden de presentación. El plazo comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y concluirá el 31 de diciembre de 2025.