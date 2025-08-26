La Junta garantiza el cobro de la PAC a los agricultores afectados por los fuegos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, inició este martes una serie de reuniones con agricultores y ganaderos de los municipios afectados por los incendios que han asolado Extremadura para tranquilizar al sector, que temía la pérdida de la PAC (Política Agraria Común). En los primeros municipios visitados, Tornavacas, Cabezuela y Hervás, decenas de personas participaron en la sesión informativa donde se les garantizó el cobro de la ayuda.

«Desde el pasado miércoles, estamos recorriendo localidades damnificadas. Primero, vamos a evaluar los daños reales. Pero consideramos necesario que todos sepan de primera mano que no van a perder la subvención por tener ganado. Mucha gente estaba preocupada, pero los productores pueden estar tranquilos. Hemos tomado esta decisión porque consideramos que es una causa de fuerza mayor. Percibirán la subvención igual que el resto», señaló Morán en los momentos previos al comienzo de la reunión de Hervás.

«Los días que ha durado la extinción de los fuegos han sido de mucho sufrimiento, tristeza y preocupación, sobre todo al pensar que alguno ha sido provocado. Pero lanzamos el mensaje que señaló la presidenta, María Guardiola: no vamos a dejarles solos. Ya se anunciaron medidas de diferentes tipos y estamos a la espera de que se hagan públicas. No hemos dejado de trabajar ni un minuto desde que comenzó la oleada de fuegos forestales. Una vez controlado, vamos a empezar a hacer actuaciones para saber cómo podemos ayudar de forma concreta», concluyó la consejera Mercedes Morán.

Toneladas de forraje

Distintas instituciones ya se han puesto manos a la obra y están ayudando a los ganaderos afectados. La Junta de Extremadura comenzó este lunes la entrega de paja en los municipios de Cabezuela y Tornavacas. Además, en los próximos días se seguirán enviando cargas a otros puntos de la geografía extremeña para cubrir esta necesidad de los ganaderos. La Dirección General de Agricultura y Ganadería ha estado trabajando en los últimos días para comprar y trasladar esta paja a los ganaderos que lo necesitan.

Un tractor descarga las pacas de paja. / Juntaex

También la Diputación de Cáceres hará lo propio a partir de la jornada de este miércoles. Las pacas de heno, procedentes de la finca Haza de la Concepción, serán entregadas en Cabezabellosa a través de dos tráileres que cargarán 20 toneladas cada uno, e irán llegando a todos los municipios que lo soliciten de forma coordinada.

Por último, una asociación de ganaderos de Córdoba ha donado 400 toneladas de forraje (paja, heno y ensilado). El primer envío será de once camiones el 30 de agosto y el segundo, del mismo número, la primera semana de septiembre. Irán directos a las comarcas del Jerte, Valle del Ambroz y Tierras de Granadilla.