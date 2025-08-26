Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 26 de agosto de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
- Trasladan a Badajoz en estado grave al herido por asta de toro en Guadalupe (Cáceres)
- Récord de cambios de compañía de luz en Extremadura, con más de 218.000 en un año
- Abel Bautista, el consejero en primera línea de fuego
- Así se quemó Jarilla: paso a paso por el camino del infierno
- El Infoex da por estabilizado el incendio en Campanario cercano a naves ganaderas
- Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía 'deficiencias
- Esta herida ya es para toda la vida': el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla
- Estopa se arranca por El Junco de vacaciones en Zarza-Capilla, su pueblo extremeño