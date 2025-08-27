57 años de visitas reales a Extremadura: momentos entrañables y otros trágicos

El Rey Felipe VI ha compartido con Extremadura momentos entrañables, como los veranos en los campamentos de La Vera cuando era niño o su visita a la pila bautismal del Monasterio de Guadalupe para ofrecerlo a la Reina de la Hispanidad y patrona de la región. Pero no sólo ha estado en celebraciones: también ha acompañado a los extremeños en momentos trágicos. Primero como príncipe tras la histórica riada de Badajoz en 1997 y más tarde como Rey, en 2022, para conocer los efectos de los incendios que arrasaron Las Hurdes (Cáceres), provocados por un rayo.

Este viernes, Sus Majestades regresan para solidarizarse con las zonas afectadas por el incendio de Jarilla, el mayor fuego registrado en la historia de Extremadura, que ha calcinado 17.335 hectáreas. Esta visita culmina una gira de tres días por las comunidades más golpeadas por los incendios: este miércoles han estado en Sanabria y Las Médulas (Castilla y León) y mañana recorrerán varias localidades de Galicia, como Verín, Cualedro y Monterrei, para mostrar su compromiso con los territorios más castigados por el fuego.

El Periódico Extremadura recorre su hemeroteca para repasar esos instantes felices —y también dolorosos— que el monarca ha compartido con esta tierra. Todo empezó un 30 de enero de 1968.

Primera parada: Monasterio de Guadalupe

Todavía en la España de la dictadura, algo parecía estar cambiando en el 68, año que marcaría la historia contemporánea. La princesa Sofía da a luz a su tercer hijo, un varón que adoptaría los nombres de Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos, hoy Felipe VI. Tanta alegría causó a su padre el acontecimiento que el por entonces príncipe apareció brindando con cava en las portadas de los periódicos nacionales e internacionales el día de su nacimiento. Poco después, el 3 de febrero, el pequeño se presenta oficialmente a la prensa y este diario anuncia que sus padres le llevarían al Monasterio de Guadalupe para ofrecerlo a la Reina de la Hispanidad.

Veranos en La Vera y piloto de un C-101

Con sólo doce años, su alteza real pasó el verano en un campamento de Villanueva de la Vera, donde convivió con decenas de jóvenes extremeños. El entonces príncipe llegó a la localidad en helicóptero, acompañado por su madre, la reina emérita doña Sofía, lo que causó gran conmoción en la comarca de la época.

Cumplidos los 20 años, visitó por primera vez la base aérea de Talavera la Real. Llegó pilotando un avión C-101, un modelo de entrenamiento avanzado para formar a pilotos hasta la transición a cazas de combate. Despegó desde San Javier (Murcia), donde completaba su formación militar como alférez.

Entre 1992 y 1996, Don Felipe protagonizó varias visitas oficiales. Presidió la jura de bandera de 1.500 soldados en Cáceres, inauguró los túneles de Miravete y realizó una gira de cuatro días por la región. Tras su presencia en grandes logros extremeños, llegó una de las mayores tragedias en la historia del territorio: la riada de Badajoz en 1997. El heredero de la Corona acudió al pabellón de La Granadilla para los funerales de las 23 víctimas y se reunió con las familias damnificadas, que perdieron sus casas, negocios y enseres personales.

Primer viaje matrimonial y los primeros como Reyes

Seis meses después de contraer matrimonio, los recién nombrados Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia, viajaron por primera vez a Extremadura, el 9 de diciembre de 2004, para asistir a unas jornadas científicas en Guadalupe.

Ya como monarcas, la primera visita se produjo en octubre de 2014, en la inauguración de la feria ganadera de Zafra, donde Felipe VI destacó el potencial de la región para generar empleo gracias a su patrimonio natural y medioambiental.

Los reyes Felipe y Letizia en la inauguración de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. / Jero Morales

Tras ese viaje, hubo que esperar dos años para volver a ver al recién nombrado Rey de España. Fue en la apertura del curso universitario en Cáceres, en octubre de 2016, si bien poco antes entregó en Yuste el Premio Carlos V, al que ya había acudido como príncipe. En 2017 asistió a la inauguración de Agroexpo en Don Benito (Badajoz) y en julio de 2020 regresó junto a la reina Letizia y sus hijas.

Mérida, Talavera la Real y directos al Helga de Alvear

Fue una visita novedosa y en plena pandemia, enmarcada en la gira que los monarcas realizaron por el país tras el fin del estado de alarma. Junto a la princesa Leonor y la infanta Sofia, hicieron parada en la capital extremeña para mostrar su apoyo al sector cultural, muy perjudicado por la crisis sanitaria del coronavirus. Allí participaron en el inicio de la 66ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico.

Ese mismo año, en diciembre, Felipe VI pisó la Base Aérea de Talavera la Real con motivo del 50 aniversario de la llegada del F-5, , donde se instruye a los pilotos del Ala 23 de combate del Ejército del Aire. Sería la primera vez como monarca tras haber conocido las instalaciones en 1988 como Príncipe de Asturias.

El entonces Príncipe Felipe de Borbón en una visita a la base aérea de Talavera la Real en 2013. / Santiago García Villegas

Puntuales y rodeados de banderas de España en los balcones, llegaron Sus Majestades en febrero de 2021. Lo hacían para una de las citas más memorables de la capital cacereña: la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear. Miles de vecinos les recibieron con aplausos y proclamas de apoyo a la corona.

Las Hurdes, en dos ocasiones

Con motivo del centenario de la visita de Alfonso XIII, el 12 mayo de 2022 los Reyes viajaron a Pinofranqueado, (como antes hicieran los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía) la localidad más poblada de Las Hurdes, donde miles de vecinos, junto a escolares y tamborileros auspiciaron la llegada en la plaza Reina Victoria de la localidad. Allí Felipe VI elogió el potencial de la comarca cacereña y en un encuentro con alcaldes y empresarios subrayó la alegría que era para él y la Reina venir a esta tierra.

Los reyes visitan Las Hurdes 100 años después del viaje de Alfonso XIII /

La visita posterior tendría como destino la misma comarca, aunque en esta ocasión el motivo fue mucho más sombrío: el desastre forestal que los hurdanos sufrieron en 2022. El 18 de julio, el monarca se desplazó a varios municipios de la zona para comprobar de primera mano los estragos del incendio, que se inició en Las Hurdes y derivó en una oleada de incendios forestales que sacudió a la provincia de Cáceres y que terminó calcinando 11.000 hectáreas. La magnitud de lo ocurrido obligó además a la evacuación de al menos siete municipios, cuyos vecinos permanecieron fuera de sus hogares durante una semana.

2025. Yuste y la última, en Guadalupe

Este año, Sus Majestades se han desplazado en dos ocasiones a la región. La primera fue el 9 de mayo, con motivo de la ceremonia anual en el Monasterio de Yuste para la entrega del Premio Europeo Carlos V, un reconocimiento al espíritu europeísta, a la defensa y promoción de los valores del viejo continente.

El rey de España es siempre el encargado de su entrega como presidente de honor de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Esta vez ha tenido una estancia más larga que en años anteriores debido a que esa misma semana entregó en Badajoz el premio Princesa de Girona de Investigación 2025. Tras el acto, se trasladó a la comarca de la Vera para pernoctar.

El ciclo se cerraba este año tal y como empezaba: en Guadalupe, el primer lugar de Extremadura que el actual monarca visitó poco después de su nacimiento. Felipe VI y Letizia regresaron 21 años después de su primer viaje como matrimonio real a la capital de Las Villuercas en una cita institucional enmarcada en el décimo aniversario de su coronación, el pasado 28 de mayo.

FOTOGALERÍA | Así ha sido la visita de los Reyes de España a Guadalupe /

Extremadura ha estado siempre en la agenda vital e institucional de Felipe VI, que ha acompañado a la región en la alegría de sus celebraciones y en la dureza de sus tragedias. Su nueva visita, esta vez para solidarizarse con el pueblo extremeño, se suma a una larga relación marcada por la cercanía, el compromiso y el recuerdo de cada encuentro con esta tierra.