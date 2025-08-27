El SES cita a más de 9.000 extremeñas para realizarse mamografías en septiembre

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 9.000 mujeres de la región para realizarse mamografías en unidades móviles y centros de Atención Especializada durante el mes de septiembre de 2025 dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

Este programa, según ha indicado la Junta en nota de prensa, se desarrolla desde 1998 y se dirige a todas las mujeres de 48 a 69 años residentes en la región, y a aquellas de 40 a 47 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.

Ha destacado que más de 4.500 usuarias están citadas para realizarse la prueba en las dos unidades móviles con que cuenta este programa, que visitarán este mes dieciséis poblaciones de la región, y el resto, más de 4.400 mujeres de las localidades más pobladas, serán examinadas en los centros de Atención Especializada del SES.

Recorridos

Las unidades móviles iniciarán sus recorridos el próximo lunes, día 1 de septiembre, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros y en la cacereña Almaraz, y continuarán después sus itinerarios en Puebla de Argeme, Morcillo, El Batán, Casillas de Coria, Calzadilla, Valverde del Fresno y Eljas.

También estarán en San Martin de Trevejo, Hernán-Perez, Villanueva de la Sierra, Ribera del Fresno, Torrecilla de los Ángeles, Pinofranqueado y Caminomorisco.

Además, están citadas las usuarias de otras veintiuna pequeñas poblaciones como Higuera, Romangordo, Valdecañas Del Tajo, Rincón Del Obispo, Valrio o Casas De Don Gómez, entre otros, que deberán desplazarse a alguna de las localidades mencionadas para realizarse las mamografías en las unidades móviles.

Centros de salud

Las residentes en núcleos urbanos serán atendidas en los Centros de Atención Especializada de Badajoz (1.568), Cáceres (633), Coria (211), Don Benito-Villanueva (330), Mérida (614), Almendralejo (315), Zafra (192), Navalmoral de la Mata (161) y Plasencia (425).