Los empresarios turísticos del Valle del Ambroz piden celeridad en las ayudas tras el incendio: "El 30 de agosto hay que pagar las nóminas"

La Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA) pide a las administraciones celeridad en las ayudas al sector turístico de la zona ante las pérdidas generadas tras el incendio de Jarilla, que se cifran en 1,5 millones solo en el caso de los establecimientos hoteleros, sin contabilizar los daños a las empresas de actividades o el sector de la gastronomía, entre otros. Daños ocasionados ante el desalojo y el confinamiento de pueblos entre el 12 y el 19 de agosto, que ha obligado a cerrar establecimientos y ha cancelado o pospuestos reservas.

En la reunión celebrada ayer en la Consejería de Turismo, en Mérida, la presidenta de ATUVA, Marta Bastos, puso sobre la mesa peticiones concretas para aliviar las cuentas de los negocios, especialmente para afrontar gastos fijos en un mes en el que los beneficios se han visto especialmente mermados. "Lo que necesitamos ahora mismo es que haya un cese de la cuota de autónomo para las empresas afectadas, que haya una moratoria en los préstamos porque no queremos endeudarnos más y que en caso de ERTE sean más ágiles para cubrir a los trabajadores", explica.

Ayudas directas

Son medidas que, asegura, se pueden conseguir con un "plan de acción de cero a seis meses", como ayer pusieron sobre la mesa de la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, y que, a su juicio, requieren menos dificultad quizás que las ayudas directas, que también reclama la asociación, porque hay empresas que se han visto muy afectadas en su actividad y no están pudiendo facturar.

"Entendemos que pueden ser más difíciles de quizás de cuantificar cuánto y a quién, pero un cese de actividad se puede asumir por parte de la administración y una moratoria de seis meses a los bancos se puede asumir perfectamente con mayor rapidez, y ya solo con eso no sería una gran ayuda", destaca Bastos.

La respuesta recibida por parte de la administración regional es que, tras la declaración de zona catastrófica, hay que esperar para las ayudas: "están viendo de qué manera se valorarán, pero insistimos en que sea ya, la ayuda tiene que llegar cuanto antes porque el 30 de agosto hay que pagar las nóminas".

El colectivo no apela solo a realizar acciones a corto plazo, sino también insisten en la necesidad de abordar nuevos planteamientos territoriales y turísticos para afrontar con más fortaleza este tipo de situaciones.

Una de las gargantas del Valle del Ambroz, en una imagen tomada esta semana tras el incendio. / Toni Gudiel

Menos ocupación, pero igual de vivo

Mientras se gestionan las ayudas, el Valle del Ambroz está volviendo poco a poco a la normalidad. "No es nuestra normalidad habitual porque esa parte del monte quemada ya no la vamos a volver a recuperar, pero sí estamos empeñados en tirar para adelante y darle una vuelta a todo", subraya Bastos.

De momento, la ocupación turística actual está siendo baja en la zona, que en años anteriores rondaba el 80% y 90% en esta época: "Este agosto lo damos ya prácticamente por perdido y se ve perfectamente entrando en portales de reservas, donde hay en torno a 30 alojamientos que tienen disponibilidad en la zona de Hervás y eso aquí es totalmente inusual, totalmente raro en esta época del año", lamenta la presidenta de ATUVA, que también señala que en bares y restaurantes se ve principalmente población local y vecinos de las segundas residencias en la zona, pero poco turista.

Por eso, ATUVA tiene la vista puesta ya en el próximo puente festivo en la comunidad (8 de septiembre) y en las próximas citas relevantes, como el otoño mágico del valle. "Otros años a estas alturas ya había reservas y se ven más paradas ahora". Por ello, desde la asociación insisten en el llamamiento que llevan haciendo en los últimos días: que el Valle del Ambroz sigue vivo y muy verde.