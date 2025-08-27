Una fábrica de plásticos de Higuera la Real, nuevo proyecto de interés autonómico

La empresa Resilux Ibérica Packaging, ubicada en la localidad pacense de Higuera la Real, ha logrado la calificación de interés autonómico por su iniciativa para la ampliación de la planta de producción de preformas y envases PET.

En concreto, el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de este proyecto que se inició en 2022 y finalizaría este año 2025 con una inversión de más de 28 millones de euros y que supone la creación de 35 empleos de carácter fijo.

Actuaciones

Específicamente, la actividad consiste en la ampliación de la planta de producción de preformas y envases PET, así como el aumento de la capacidad de almacenamiento para la adaptación de las instalaciones a la nueva capacidad de producción.

También llevarán a cabo la optimización de la producción del envase y la incorporación de nuevos productos como las preformas multicapa incorporando productos de mayor valor añadido.

La ampliación de la planta se está ejecutando en la parcela 10 del polígono 17 de Higuera la Real y abarca una superficie de más de 23.000 metros cuadrados.

Calificación PREMIA

Con la calificación de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (Premia), la Junta de Extremadura reconoce y facilita los proyectos empresariales con un impacto significativo en la economía local y el empleo, entendiendo como tal aquellos que en una fase inicial superan los 10 millones de euros de inversión y la creación de 20 empleos directos, que deben elevarse al menos a 50 en el año siguiente.

Esta declaración también conlleva el carácter prioritario y de urgencia para toda la tramitación autonómica (incluye servidumbres de paso, líneas de transporte, distribución de energía o canalizaciones) reduciéndose los plazos ordinarios establecidos, a la vez que se contempla la posibilidad de sustitución de la licencia urbanística o, en su caso, la licencia de obras y usos provisionales. Asimismo, se conceden ayudas directas tanto para la contratación de sus trabajadores como para la formación de estos.

Producción PET

La empresa Resilux de Higuera la Real se especializa en el tratamiento del polietileno de tereftalato (PET). Este material, versátil y fácil de reciclar, se reutiliza en forma de fibra para ropa y tejidos sintéticos, papel de aluminio y envases. En concreto, su actividad distintiva es la producción de preformas y botellas PET. Las preformas se transforman en botellas a través del soplado, que luego se pueden llenar con bebidas como agua, refrescos, cerveza, leche, aceites comestibles, salsas, detergentes y productos cosméticos.

Además, también están comprometidos con "romper el círculo" en lo que respecta a producción y reciclaje. Por eso, procesan las botellas de PET usadas y las convierten en materias primas recicladas de alta calidad, que permiten su reutilización posterior en la industria alimentaria así como en otros sectores.