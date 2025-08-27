Gallardo ve a Guardiola "sobrepasada" por la gestión de los incendios

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, considera que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, debe comparecer en la Asamblea de Extremadura para "dar la cara" por la gestión de los incendios y aclarar las medidas que va a poner en marcha para los afectados tras celebrar un primer Consejo de Gobierno "decepcionante". "La emergencia ha sobrepasado al gobierno de la Junta", ha afirmado Gallardo este miércoles tras mostrar su "solidaridad máxima" con todos los afectados.

Según Gallardo, es Guardiola y no el consejero de Gestión Forestal quien debe "dar la cara" en la Asamblea de Extremadura, ya que es imprescindible conocer todos los detalles de la gestión de la emergencia y sobre todo, tomar medidas para que no vuelva a ocurrir. "Algo tiene que ocultar", afirma Gallardo tras contraponer las "medidas urgentes" que ya ha decretado el Gobierno de España con la declaración de zona de emergencia.

Jorge Valiente

Medidas "imprescindibles"

Para los socialistas, hay cinco medidas imprescindibles que debe tomar ahora la Junta de Extremadura: establecer ayudas directas para las personas y empresas afectadas, líneas de crédito para agricultores y ganaderos, sendos planes de recuperación para las infraestructuras y el turismo y un pacto autonómico para garantizar que en los próximos años se van a aumentar los recursos destinados a prevención y extinción de incendios.

"Trabajemos en un verdadero pacto donde lo importante sean los extremeños, donde lo importante sean sus empresas, donde lo importante sean los ganaderos", ha dicho Gallardo, que "vuelve a tender la mano" pese a la soberbia de Guardiola.

Medalla de Extremadura

Finalmente, Miguel Ángel Gallardo ha pedido a la presidenta de la Junta que conceda la Medalla de Extremadura a los miembros del Infoex, quienes han trabajado de "forma incansable para lograr la extinción de los incendios".

"Si hay un colectivo que se ha dejado la piel ha sido el Infoex y creo, honestamente, creemos desde el Partido Socialista, que merecen el máximo reconocimiento, el mayor galardón que puede otorgar la comunidad autónoma que es la Medalla de Extremadura y, en ese sentido como secretario general del Partido Socialista, le hago esa petición a la presidenta de la Junta de Extremadura para que la estudie y sea un reconocimiento a la extraordinaria labor del Infoex", ha dicho.

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible" / Carlos Gil

Medidas de Feijóo

También, y a preguntas de los medios sobre las medidas presentadas por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para combatir los incendios forestales, Gallardo ha considerado que hay que estudiarlas como medidas positivas algunas de ellas, aunque "no deja de contrastar con que venían incluso con anotaciones que se les olvidó borrar y que venían a reconocer que muchas de ellas ya estaban incluso puestas en marcha".

A su juicio, el PP "utiliza siempre las tragedias no para arrimar el hombro, sino para intentar dar un golpe al gobierno" y ha añadido que entiende que las medidas avanzadas son "absolutamente insuficientes". "No se puede reducir a una pulserita para pirómanos las medidas de prevención para los incendios, sino que se tiene que hacer un verdadero Pacto de Estado sabiendo que estamos en una emergencia climática y para ello es imprescindible que el Partido Popular empiece a entender que efectivamente tenemos una emergencia climática y no se dediquen al negacionismo climático", ha concluido.