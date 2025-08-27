Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Violencia de género

El Instituto de la Mujer de Extremadura destaca la labor del servicio ambulatorio de las Casas de la Mujer

En Cáceres y Badajoz llegan a acoger a lo largo de un año a unas 60 víctimas de violencia de género

La directora del IMEX, Beatriz Arjona, acompañada por la directora de la Casa de la Mujer de Cáceres, Raquel Muñoz, y las psicólogas del servicio ambulatorio y del dispositivo de atención a menores, Irene Serradilla y Nieves Calderón

Carolina León Carvajal

Mérida

La directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Beatriz Arjona, ha destacado la labor que se realiza desde el servicio ambulatorio de atención a víctimas de violencia de género y del equipo de atención a menores de la Casa de la Mujer de Cáceres, como “herramientas fundamentales" para su recuperación integral.

Este servicio ambulatorio, que se puso en marcha en Extremadura el pasado mes de abril, atiende tanto a las mujeres que se encuentran viviendo dentro de las casas de la mujer de Cáceres y Badajoz como a las que viven en sus propios domicilios, sin necesidad de que hayan formulado una denuncia, así como a familiares que las puedan ayudar.

"A todas ellas, y a su entorno, se les presta asesoramiento psicológico, jurídico y social, logrando también una mejor optimización de los recursos del IMEX", ha explicado la Junta en nota de prensa.

Cabe destacar que este recurso atiende a todas las mujeres que sufran cualquier tipo de violencia contemplada en el Convenio de Estambul: la violencia sexual, trata, gestación subrogada y matrimonios forzados, entre otras.

Más de 60 víctimas

Asimismo, el ejecutivo regional ha indicado que en los espacios de acogida de las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz "conviven de media entre 9 y 10 mujeres, con sus hijas e hijos, llegando a acoger a lo largo de un año a unas 60 víctimas".

En ese sentido, Arjona se ha reunido con las responsables de ambos recursos para conocer de primera mano el funcionamiento de ambas unidades, y ha destacado durante el encuentro "la importancia de la detección precoz para poder dar una respuesta lo más pronta posible a las mujeres y sus hijas e hijos".

"Los grandes olvidados"

En cuanto al dispositivo de atención a menores, la directora general del IMEX ha puesto en valor este recurso, que atiende a las niñas y niños que han sufrido o viven en un contexto de violencia de género, porque "son los grandes olvidados" y necesitan de todo el apoyo que se les pueda ofrecer porque "en un futuro pueden normalizarla y llegar también, en cierto modo, a ser agresores o tolerarla".

En su visita al centro cacereño, la directora del IMEX ha estado acompañada por la directora de la Casa de la Mujer de Cáceres, Raquel Muñoz, y por las psicólogas del servicio ambulatorio y del dispositivo de atención a menores, Irene Serradilla y Nieves Calderón.

