José Luis Fernández tras los incendios en Extremadura: "No estamos lo suficientemente concienciados del valor del seguro"

-Tras una catástrofe natural, como el incendio forestal de Jarilla, ¿qué pueden hacer las personas que hayan sufrido daños?

-Dependerá principalmente de si la persona tiene seguro y la póliza contratada. Por tanto, hay un requisito que es fundamental para que la compañía de seguros se haga cargo de los daños, que es tener asegurado el bien, ya sea un campo, un jardín, una vivienda, una industria, una casa de aperos… Si no está asegurado no recibirá nada, porque el Consorcio de Compensación de Seguros, que está para riesgos extraordinarios, no contempla indemnizaciones en estos casos, solo si hubiera daño personal, como un fallecimiento.

-¿Y hay alguna compensación general más allá del seguro?

-Eso depende ya de la administración. Creo que se están estableciendo algunas ayudas, que en todo caso serán complementarias a la póliza de seguros, porque son dos cosas totalmente distintas. Una póliza de seguro es un contrato que establece una aseguradora con un asegurado y en función de lo que tiene contratado así se la abona y si complementariamente a ello hay ayudas estatales o locales o regionales se puede acoger también si cumple los requisitos.

-¿Qué es lo primero que deben hacer los afectados por un fuego?

-Lo primero es comprobar que tiene seguro y con garantía de incendio, que es la más común. Con nuestra guía lo que nosotros pretendemos es dar una orientación para que todos aquellos que han sufrido daños estén informados, recogemos las coberturas más comunes en todos los incendios, no solo en el caso de los forestales: es útil también para un incendio en una industria, en una vivienda o en un campo. Y después también están nuestros derechos, es decir, nosotros de forma altruista como asociación orientamos y asesoramos a todo el que el que quiera y tenga necesidad, pero también informamos de que hay veces que no se está de acuerdo con la indemnización de la compañía de seguros.

-¿Qué hay que hacer en ese caso?

-En ese caso el asegurado no tiene por qué conformarse, tiene que ir a una reclamación a la compañía de seguros y ahí toma una particular relevancia la figura del perito de seguros del asegurado, que será el que va a establecer la medida más justa con arreglo a los condicionantes de la póliza. Hay pólizas que ya contemplan incluso los honorarios de este perito del asegurado. El asegurado no se tiene que sentir nunca indefenso frente a las compañías de seguros, que están para pagarte en caso de siniestro y si hay discrepancias para eso están los peritos a los que puede recurrir el propio asegurado.

José Luis Fernández, presidente de la Asociación de Peritos de Seguros de Extremadura, ayer en Cáceres. / Jorge Valiente

-Parece habitual asegurar bienes en núcleos urbanos, pero ¿es común también en las zonas rurales?

-Se calcula que aproximadamente el 60% de los bienes en el ámbito rural no está asegurado. Depende mucho de si tienes algún mediador de seguro en la zona que se preocupe, pero no está tan sensibilizado como el ciudadano de una ciudad, donde el seguro lo tiene normalizado. En el mundo rural sí se ven más seguros en el caso de los cultivos de cerezos y otros frutales, pero por el pedrisco principalmente.

-¿La cobertura de incendios es siempre habitual en las pólizas?

Sí, de hecho el seguro en España se inicia precisamente por la garantía de incendios, porque las casas eran estructuras de madera y lo que podía pasar principalmente en una casa era que se quemara porque muchas de ellas no tenían agua, por lo tanto la garantía de daños por agua no existía y de robo tampoco. De hecho, sobre todo en el mundo rural es normal ver placas de determinadas compañías de seguros en las fachadas que ponen ‘asegurada en incendios’. En un seguro básico la garantía de incendio es lo normal.

-¿Cuáles son los daños principales que se van a reclamar tras los incendios de Extremadura?

-Son principalmente daños en el campo y el ganado. En las zonas más afectadas hay un daño muy importante al apicultor porque las colmenas que se encuentran en los montes han sido arrasadas y para eso hay pólizas específicas. También hay otros animales afectados, pero lo principal es campo, sobre todo en Jerte donde el cerezo y frutales se han visto afectados. Aquí no tenemos constancia de daños dentro de los pueblos como ha ocurrido en Zamora o zonas de Galicia, aunque sí se ha podido ver alguna casa afectada. Y se pueden ver afectados también por el humo, que también está cubierto por la póliza.

-Lo que no está asegurado es el monte público quemado, ¿no?

-El monte público es de todos y por tanto los daños los asume el Estado al ser propietario de ello.

-¿Tras estas catástrofes, la población toma más conciencia de la importancia de tener seguro?

-Sí, tras un siniestro sí se nota que hay un incremento en el aseguramiento, sobre todo cuando ven que a los damnificados se les atiende por parte del seguro. Pero también hemos notado una actualización de capitales, que es fundamental. Hay veces que no lo valoramos, no somos conscientes del perjuicio que nos puede ocasionar tener un seguro mal hecho. Es decir, el continente, lo que es edificio, es lo que garantiza la compañía de seguro para la reconstrucción, el valor del suelo no se contempla porque el suelo queda ahí. Entonces lo que hay que asegurar es lo que cuesta construir esa vivienda.

-Es esencial ese concepto...

-Nosotros hacemos mucho hincapié en que los seguros tienen que estar bien definidos e identificados, con los capitales correctos. Por ejemplo, si una vivienda cuesta 125.000 euros y 100.000 euros construirla, tenemos que asegurar esos 100.000 euros porque si ponemos en el seguro 50.000 euros, el 50%, la compañía de seguros en el momento de un siniestro abonará proporcionalmente a lo que tengamos contratado. Y el coste de asegurar 50.000 ó 100.000 euros puede suponer quizás apenas 50 euros más en el seguro, pero si hay que reconstruir la casa recibes 50.000 euros menos por dejar de abonar esa pequeña cantidad. Y pasa lo mismo con el contenido, ahí también es conveniente asegurar objetos de valor, hay que identificarlos porque llevan una cobertura distinta.

-¿Existe desconfianza en el sector?

-El problema del seguro es que no hay concienciación, no hay una educación del seguro. En Francia o en Inglaterra los ciudadanos tienen más claro qué es y para qué sirve y aquí estamos un poco más a ver lo que pagamos y en la batalla entre las compañías para ver quién ofrece el seguro más barato. Hay veces que recurrimos a esa publicidad y contratamos un seguro sin darnos cuenta de que las garantías a lo mejor nos disminuyen, porque nadie da duros a pesetas y para los seguros el coste medio de un siniestro es más o menos similar, por lo que si hay una diferencia muy grande puede ser que haya una bajada de coberturas y luego cuando hay un siniestro vienen las lamentaciones, lo vemos constantemente. No estamos lo suficientemente concienciados del valor del seguro.

-Y hay más interés tras las últimas catástrofes naturales: el volcán de La Palma, la Dana de Valencia, los incendios ahora...

-Sí, se nota y es una publicidad enorme para el consorcio cuando suceden este tipo de catástrofes, que no necesitan de una cobertura adicional, normalmente están dentro de la póliza habitual.