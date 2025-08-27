Estas son las librerías con más encanto de Extremadura

Desde siempre, las librerías han sido un santuario para quienes amamos los libros y la lectura. No hay experiencia comparable a palpar la solapa de un libro, hojear páginas y oler sus páginas nuevas. Aunque las tiendas online crecen cada día más, amenaza real para las librerías físicas, sería un error subestimar el poder de un buen espacio literario donde se respira cultura. Hoy queremos rendir homenaje a esas joyas que aún resisten, ofreciendo un rincón acogedor donde leer, descubrir y compartir.

Plasencia, entre magia infantil y arte contemporáneo

El jardín secreto: calle Talavera, 15. Especializada en literatura infantil y juvenil, este espacio no es solo una librería, acoge actividades, talleres, charlas y muchos mundos mágicos por explorar en sus estanterías.

La puerta de Tannhäuser (Plasencia): tiene sede en Plasencia desde el 2011 (Rúa Zapatería, 22) y en Cáceres desde el 2021 (Calle Rosso de Luna, 7) y ha sido nominada a mejor librería de España en los primeros Premios Openbank de Literatura by Vanity Fair en 2023. Parte librería, parte galería de arte. Arte, música, cine, libros especiales... frecuentemente alberga conciertos y exposiciones, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro cultural con una decoración que no deja a nadie indiferente.

La Puerta de Tannhauser / Toni Gudiel

Cáceres: diversidad y nuevas propuestas

Todolibros : calle del Cmo Llano, 13. Con más de veinte años de historia, fue una de las primeras en España en recibir el Sello de Calidad de Librerías otorgado por el Ministerio de Cultura. Una parada obligada si buscas tanto novedades como auténticas joyas ocultas.

: calle del Cmo Llano, 13. Con más de veinte años de historia, fue una de las primeras en España en recibir el otorgado por el Ministerio de Cultura. Una parada obligada si buscas tanto novedades como auténticas joyas ocultas. El Buscón : calle Médico Sorapán, 29. Desde 1994, especializada en libro usado, antiguo y descatalogado. Sus cerca de 20 000 ejemplares convierten el local en un pequeño cofre del tesoro literario.

: calle Médico Sorapán, 29. Desde 1994, especializada en libro usado, antiguo y descatalogado. Sus cerca de 20 000 ejemplares convierten el local en un pequeño cofre del tesoro literario. Una loca de hartar : calle Hernando de Soto, 23. Inaugurada en abril de 2025, es la primera librería LGTBI y queer de Extremadura . Además de librería, funciona como espacio cultural con talleres, microteatro y clubes de lectura.

: calle Hernando de Soto, 23. Inaugurada en abril de 2025, es la primera librería . Además de librería, funciona como espacio cultural con talleres, microteatro y clubes de lectura. Espacio Lector Nobel: en Gómez Becerra, 11, combina fondo general con literatura infantil, obras en otros idiomas y un compromiso con autores locales. También organiza clubes de lectura y talleres.

Don Benito: joyas con historia

Bibliotecas Minas Dagor: calle Ana Sólo de Zaldívar, 22. Con una cuidada selección de libros de segunda mano y rarezas, es el lugar perfecto para quienes buscan títulos distintos, cargados de historia. Tiene ese aire de librería de toda la vida, con estanterías en madera de nogal y tallados que te invitan a adentrarte en la literatura medieval o con un toque de magia.

Biblioteca Minas Dagor / Facebook

Badajoz: encanto y talleres para todos

Merienda de Letras: nacida como proyecto de fomento lector, hoy en Plaza de Santa Marta 1B ofrece talleres tanto para niños como para adultos. Merienda de Letras es una librería que nace con vocación de cuento. Nace de una cuentista, su librera y de un proyecto de fomento a la lectura denominado de la misma manera «Merienda de Letras». Actualmente y desde hace más de quince años, se ha convertido en un espacio cultura viva en la ciudad.

Tusitala: en Menéndez Valdés, 6. Tusitala, «el que cuenta historias», es el nombre que los nativos de la isla de Samoa dieron a Robert Louis Stevenson. Esta libreria y espacio cultural es muy reconocida en España, pues ha sido destacada por la Guía Repsol como una de las librerías con más encanto del país. En las tardes de invierno o verano, sus clientes habituales se reunen para asistir a los talleres o tertulias que se organizan.

Almendralejo: un Cervantes en la fachada

Librería Cervantes: calle Ricardo Romero, 52. Situada en la parte baja de un edificio pintoresco, su fachada luce el rostro del escritor que le da nombre. Todo un símbolo literario en la ciudad.

En definitiva, las librerías extremeñas son mucho más que lugares donde se venden libros, son refugios culturales, espacios de encuentro y motores de vida comunitaria. Cada una, con su estilo y personalidad, aporta algo único al mapa literario de la región. En tiempos de prisas y pantallas, entrar en cualquiera de estos rincones es detener el reloj y dejarse llevar por el murmullo de las páginas. Y quizás ahí radique su verdadero encanto, ya que mientras existan librerías, siempre habrá un lugar donde seguir soñando.