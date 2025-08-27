Reabre al tráfico la subida al Puerto de Honduras cerrada por el incendio de Jarilla

Desde las 14.00 horas de este miércoles queda reabierta al tráfco la CC-224, la subida al Puerto de Honduras, única vía cortada aún por el incendio de Jarilla en Extremadura. Se trata del tramo entre Hervás a Cabezuela del Valle que permanecía cerrado debido a los restos de humo y polvo. Así lo ha confirmado la Diputación de Cáceres, que también ha detallado que el servicio de mantenimiento de carreteras continúa trabajando en el acondicionamiento de la calzada.

"Las máquinas pesadas que se han utilizado para el arreglo de las barreras deformadas o descolocadas por los incendios ya han sido retiradas y también se han llevado a cabo los trabajos más urgentes de limpieza de la calzada", han informado. "Así, y aunque las labores de mantenimiento continúan por lo que es preciso extremar la precaución, ha quedado abierto al tráfico la carretera provincial del puerto de Hondura", han apuntado.

Zonas afectadas por una emergencia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zonas afectadas por una emergencia (antigua calificación de zona catastrófica) a los territorios que han sufrido incendios forestales, que en el caso de Extremadura se concreta en seis grandes focos: Valdecaballeros, Caminomorisco, Villar del Pedroso, Jarilla, Llerena-Pallares y Aliseda. Con esta calificación, el Gobierno habilita el procedimiento para que todos los damnificados por la catástrofe puedan solicitar las ayudas incluidas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que abarca desde subvenciones directas a exenciones fiscales o la simplificación de trámites administrativos.