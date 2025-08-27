Los tomates extremeños tiñen de rojo Buñol en su famosa Tomatina

Buñol ha vuelto a revivir este miércoles, 27 de agosto, su popular Tomatina, en la que se han descargado 120.000 kilos de tomate en camiones lanzados por los participantes. Este año, la cosecha ha provenido de Extremadura y se ha mantenido el formato de tomate pera. Según el primer teniente de alcalde y concejal de Tomatina y Fiestas, Sergio Galarza, la celebración busca simbolizar la “tranquilidad” tras la Dana del 29 de octubre de 2024.

“Después de lo vivido, esto demuestra que los valencianos estamos aquí para volver, renacemos y estamos listos para lo que venga”, afirmó Galarza durante la descarga de camiones.

La licitación para el tomate, que asciende a 53.000 euros, adjudicó el suministro procedente de Extremadura. El tomate elegido se cultiva exclusivamente para la Tomatina y no es apto para consumo humano; si no se utilizara en la fiesta, no se plantaría, explicó el edil.

La localidad espera superar las cifras de asistencia: se prevén unas 22.000 personas, además de los invitados del Ayuntamiento. Galarza confía en una Tomatina “buena, fluida y para que la gocen todos”.

Impacto económico

El impacto económico de la Tomatina trasciende Buñol y llega a toda la provincia de Valencia, gracias a los viajes, desplazamientos, comidas y festivales que acompañan a los visitantes. Aunque es difícil precisar la magnitud exacta, años anteriores dejaron cerca de 300.000 euros en el Ayuntamiento, cifra que se ve superada cuando se suman las aportaciones de asociaciones y otros operadores.

La edición de este año, bajo el lema “Tomaterapia” por la Dana, recibirá en su 78.ª edición visitantes de todo el mundo. Según Galarza, llegan especialmente turistas de India, Australia y la región valenciana, aunque la presencia de visitantes japoneses ha disminuido.