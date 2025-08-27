La Universidad de Extremadura mejorará sus instalaciones por un importe de 2,7 millones de euros. El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención directa para financiar actuaciones de inversión en infraestructuras con una financiación del 85% procedente de fondos FEDER.

Entre las actuaciones previstas se incluyen la adecuación de espacios para atención a la docencia en el edificio principal de la Facultad de Educación y Psicología, la obra de adecuación de forjados y cerramientos en el edificio Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica, en su fase 2.

Asimismo, el refuerzo estructural en el edificio Rectorado del campus de Badajoz o la adecuación de espacios para servicios generales de docencia e investigación en Usos Múltiples Cáceres, entre otras.

Mejorar las deficiencias

La mayor parte de las actuaciones se destinan a mejorar las infraestructuras para lograr mejores condiciones de trabajo y promover una mayor eficiencia energética, "todo ello con el objetivo de remodelar unas estructuras que en muchos casos superan las cuatro décadas y presentan deficiencias desde el punto de vista arquitectónico y energético", ha indicado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

De esta forma, se consigue además cumplir con los parámetros establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior de Europa (EEES) facilitando la actividad docente e investigadora y adecuándola a las necesidades del mercado y a la empleabilidad de los nuevos graduados.