La vacuna del rotavirus se suministrará en Extremadura a los bebés nacidos a partir del 28 de julio

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha aclarado que la campaña de vacunación contra el rotavirus en lactantes está destinada únicamente a los niños nacidos a partir del 28 de julio, fecha en la que la inclusión de dicha vacuna en el calendario de vacunación regional fue publicada oficialmente en el DOE. De este modo, comenzará a suministrarse a finales de septiembre, momento en el que se iniciará su implementación en los centros de salud.

Esta aclaración responde a las quejas de FACUA Extremadura, que pedía explicaciones a la Consejería de Salud y Servicios Sociales porque, alegaba, había tenido conocimiento por parte de varios usuarios de que en determinados centros de salud de la región "todavía no se está facilitando la referida vacuna".

"Falta de seriedad"

La asociación también criticaba la "falta de seriedad" de la Consejería, que anuncia la gratuidad de la vacuna del rotavirus para los lactantes pero que "en la práctica no lo lleva a cabo en todos los ambulatorios, incumpliendo su propia resolución oficial", de modo que para poder beneficiarse de la gratuidad de la vacuna "depende del centro médico que le corresponda al usuario y de la disponibilidad de las dosis que posea".

El SES responde

Ahora, el SES ha explicado que se aplicará la primera dosis a finales de septiembre, cuando los bebés nacidos a partir del 28 de julio cumplan las seis semanas de vida estipuladas como inicio de pauta. "En consecuencia, es imposible que el periodo de vacunación se haya podido llevar a cabo antes de esa fecha", ha apostillado.

Por su parte, la Consejería ha asegurado que se encuentra "plenamente comprometida con el despliegue efectivo del programa, que ha sido planificado con todo rigor técnico y con plazos gestionados con transparencia y eficacia".

Finalmente, también ha mostrado su defensa con "la información veraz" y, por ello, insta a FACUA "a verificar los hechos antes de lanzar acusaciones públicas que puedan generar alarma injustificada".

Nuevo calendario de vacunación

El Diario Oficial de Extremadura aprobó el pasado mes de julio el nuevo calendario de vacunación de la comunidad para el año 2025. Entre las principales novedades se encontraba la incorporación, por primera vez, de la vacunación frente al rotavirus en lactantes. La medida, informó la Junta, busca reducir de forma significativa la incidencia de gastroenteritis aguda grave en los primeros meses de vida, así como su impacto sanitario y social.

A esta se sumaba la introducción de una nueva vacuna combinada frente a sarampión, rubeoloa, parotiditis y varicela en el calendario de vacunación, que se administrará a los cuatro años, en sustitución de las dosis de recuerdo de la triple vírica y la varicela.