Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?

La diversidad lingüística es una de las características que definen a España. Una riqueza que no solo se manifiesta en las grandes lenguas cooficiales como el catalán, valenciano, euskera y gallego, sino también en las variantes locales del léxico que son únicas de cada región. Es el caso del 'estremeñu', la variación lingüística de Extremadura, coloquialmente conocido como 'castúo'.

A continuación, detallamos algunas de las expresiones y palabras que todavía se siguen utilizando en la región, junto a su correspondiente significado.

Entallarse

Pillarse los dedos o la mano con, por ejemplo, una puerta o una ventana. La RAE recoge el verbo entallar con el significado de "dejar algo aprisionado". Especifica que es un término utilizado en León y Salamanca, pero es igualmente muy típico del lenguaje pacense.

Escarrancharse

Despatarrarse, sobre todo cuando la persona en cuestión se sienta en una silla o un sofá. El término está aceptado por la RAE.

Excusao

Se dice de aquella persona que se quiere enterar de todo y busca las maneras para hacerlo.

Arrecío

Durante las noches de invierno o del final de verano, cuando las temperaturas empiezan a bajar, es típico escuchar esta palabra. 'Estar arrecío' sería igual a decir 'Tengo frío'.

Fechar

Esta expresión significa cerrar la puerta y evidencia la influencia portuguesa.

Enrea

Con este adjetivo se describe a quienes meten en líos y embrollos no demasiado graves a los demás. Por ello, cuando corras el riesgo de acercarte demasiado a este tipo de personajes, algunos te dirán "aléjate de ese que es un enrea".

Acho

Aunque también es empleada por los murcianos, esta palabra es de origen extremeño. Se puede utilizar en distintos contextos y con diferentes entonaciones, como en momentos de sorpresa e incluso de queja.

Golimbo

Otra forma de decir goloso, aficionado a todo lo que sea dulce. La RAE recoge el término golimbro y lo define como "aficionado a comer golosinas".

Jangá

Jangá es una tontería. La RAE acepta jangada como salida o idea necia y fuera de tiempo, o ineficaz".

Lambuzo

Podría ser sinónimo de 'excusao'. Esa persona que siempre está olfateando para intentar enterarte de cosas. También puede aplicarse a aquellas personas que siempre tiene hambre y pululan alrededor de la comida constantemente. La RAE define este término así: "dicho de un animal, y especialmente de un perro: que tiene el hocico largo".

Morrúo

Una persona que tiene facilidad para enfadarse o dificultad para cambiar de opinión a sabiendas de que no tiene razón.

Farragua

Ya el filólogo y catedrático helenista José Alemany y Bolufer recogió en el repertorio 'Voces extremeñas recogidas del habla vulgar del Alburquerque y su comarca por don Aurelio Cabrera', este término, ejemplificando su significado con la siguiente frase: "¡Mira cómo trae los pantalones y la camisa tos esmiajaos, el farraguas éste!".

Concretamente, esta palabra alude a una persona mal vestida o a la que, como señalan los abuelos, "se le van cayendo los pantalones".

Despelujao

Al hilo de la expresión anterior, esta hace referencia a un individuo que "lleva el pelo mal preparado" y tiene mala presencia.

Atrochar

Elegir un atajo para hacer el camino más corto, sobre todo cuando se anda por el campo. El término está aceptado por la RAE.

Convidar

Posiblemente, esta palabra esté más extendida entre los extremeños más mayores, ya que para algunos es común "convidar" a sus nietos cuando les ven (es decir, darles dinero). El término está recogido por la Real Academia Española como 'ofrecer algo a alguien'.

Pirlao

Este término sirve para indicar que tienes muchas ganas de algo, que estás antojado de algo. Por ejemplo: "Estoy pirlao por hacer un gazpacho".

Machao

Esta palabra tiene múltiples acepciones. Por una parte, es sinónimo de estar harto o cansado de algo ("estoy machao de trabajar"), así como también es un término muy útil para expresar que te has pillado un dedo, por ejemplo, con una puerta.

Además, en algunos lugares de la región, también se habla de machar aceitunas de cara a guisarlas para ser consumidas como aperitivo.