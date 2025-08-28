Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: "Esto es un timo"

Los afectados por el atasco que sufren las ayudas a las obras de eficiencia energética han comenzado a movilizarse para crear una plataforma ciudadana frente a lo que consideran "un timo" de la Junta de Extremadura. "Lo tengo claro, ya no me van a dar la subvención, pero que no nos tomen por tontos", afirma en conversación con este diario uno de los 4.500 solicitantes que, dos años después y tras una inversión de más de 40.000 euros, sigue a la espera de respuesta por parte de la Administración.

La convocatoria de subvenciones, enmarcada en los fondos Next Generation de la Unión Europea, se activó el 11 de enero de 2022 con un presupuesto inicial de 11,1 millones de euros y ha permanecido abierta hasta el 7 de marzo de 2024 tras varias prórrogas. Cuenta con tres líneas de ayudas diferentes que conceden hasta un máximo de 18.000 euros para acometer obras de mejora de eficiencia energética: deben reducir el consumo de energía no renovable del edificio en al menos un 30%, y la demanda de calefacción y refrigeración en un 25%, mediante la mejora de los aislamientos de fachadas y cubiertas, sustitución de ventanas antiguas y reemplazo de sistemas de calefacciones y aires acondicionados por otros más eficientes.

E. P.

Casi 9.000 solicitudes

Se han recibido un total de 8.499 solicitudes, de las que a día de hoy apenas se han resuelto el 47%: 3.988, que han movilizado una inversión total de 78,1 millones de euros en actuaciones sobre 7.296 viviendas. La Junta cubre, a través de las ayudas, el 53% de esa cantidad. Más de 4.500 expedientes siguen a la espera de resolución, según los afectados por falta de crédito disponible para pagar las ayudas. La última ampliación de fondos se ha llevado a cabo en este mismo mes de agosto, 6,4 millones de euros que llegarán a 535 viviendas.

Desde la Junta de Extremadura culpan del retraso al Ministerio de Vivienda, que había trasladado a la consejería la posibilidad de ampliar los fondos para atender las solicitudes recibidas, pero PSOE afirma que ya están transferidos: 68,4 millones de euros enviados por el Gobierno de España entre 2021 y 2024.

Obras ya realizadas

Los afectados denuncian que todo se debe a un error, primero de previsión de fondos y después de gestión de las solicitudes, y acusan a la Administración de haber generado unas falsas expectativas en la ciudadanía. Denuncian también los "requisitos leoninos" de la convocatoria, que han obligado incluso a desembolsar mayores inversiones de las previstas inicialmente por los propietarios.

Un ejemplo: solo para poder optar a la solicitud, "era necesario contratar a un técnico para rellenar los formularios y entregar un proyecto certificado por un arquitecto", que en algunos casos ha supuesto de entrada un desembolso de 7.000 euros para una obra que requería el cambio de tres ventanas, la envolvente de la vivienda y un nuevo sistema de calefacción. A ello se une que para recibir los fondos, se debe entregar el certificado de fin de obra (el plazo de ejecución acaba en junio de 2026) y de eficiencia energética.