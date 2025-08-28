Apag Extremadura Asaja exige "respuestas inmediatas" para los afectados por los incendios en Extremadura

La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha reclamado ayudas y respaldo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. "Tras los devastadores incendios que han arrasado más de 45.000 hectáreas en Extremadura, los agricultores y ganaderos afectados siguen sin recibir el respaldo real ni del Gobierno nacional ni del Gobierno autonómico", han lamentado a través de nota de prensa.

Apag considera que "la declaración de zona catastrófica aprobada a nivel estatal se ha convertido en un trámite lento, con medidas que tardan en materializarse y ayudas que no llegan a los afectados. Lo hemos visto en precedentes recientes como los terremotos de Murcia, el volcán de La Palma o la DANA de Valencia, donde a día de hoy la mayoría de damnificados aún esperan las compensaciones prometidas. Exigimos voluntad real y hechos inmediatos", han reclamado.

"Reclamamos a la Junta de Extremadura que actúe con la misma determinación mostrada en comunidades vecinas como Castilla y León, donde ya se han anunciado ayudas concretas y directas: 5.500 euros de ayuda mínima por explotación profesional afectada, 18 euros por hectárea de pasto quemado, 130 euros por hectárea en cultivos herbáceos, 240 euros por hectárea en cultivos leñosos y el mantenimiento del suministro de alimentos y agua para explotaciones ganaderas hasta el 30 de septiembre, con posterior conversión en ayudas directas por hectárea de pasto quemado, moduladas según la carga ganadera", son las medidas que han solicitado.

"El campo no puede esperar más"

Del mismo modo, han exigido "la aprobación inmediata de ayudas mínimas por explotación profesional afectada. Compensaciones específicas por pérdidas en hectáreas de pastos, dehesas y cultivos permanentes. Garantizar el suministro de alimentos y agua a las explotaciones ganaderas hasta que se normalice la situación".

Asimismo, han pedido que se revise la lista de municipios que se han incluido en la declaración de zona catastrófica, ya que se ha detectado que de "forma injusta hay municipios que han sufrido las inclemencias del fuego y se han quedado fuera".

"El campo extremeño no puede esperar más. Miles de agricultores y ganaderos han visto dañadas sus explotaciones y su futuro. Es el momento de pasar de las declaraciones a los hechos", han concluido.