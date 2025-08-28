Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Incendios forestales

En directo | Reabierta la carretera del Puerto de Honduras

El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Rocío Entonado Arias

Rocío Muñoz

Irene Rangel

Sandra Pérez

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo | La Garganta | Jarilla

El Infoex dio por controlado este domingo el incendio de Jarilla y desactivó el nivel 1. Desde las 14.00 horas del miércoles, 27 de agosto, quedó reabierta al tráfco la CC-224, la subida al Puerto de Honduras. Se trata del tramo entre Hervás a Cabezuela del Valle que permanecía cerrado debido a los restos de humo y polvo.

El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Zona catastrófica

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.

Noticias relacionadas y más

Vis

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
  2. Hervás alza la voz: 'Este lugar es increíble y esperamos a los turistas con los brazos abiertos
  3. La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura
  4. La Jayona: así es la mina abandonada con ecosistema propio más visitada de Extremadura
  5. Extremadura dará ayudas de hasta 9.900 euros para la compra de vehículos eléctricos
  6. El tomate de industria en Extremadura: menos kilos y la amenaza de China
  7. Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
  8. El coronel de la Guardia Civil de Cantabria, el extremeño Antonio Orantos, asciende a general de brigada

Apag Extremadura Asaja exige "respuestas inmediatas" para los afectados por los incendios en Extremadura

Apag Extremadura Asaja exige "respuestas inmediatas" para los afectados por los incendios en Extremadura

En directo | Reabierta la carretera del Puerto de Honduras

Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: "Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque"

Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: "Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque"

60 municipios de Extremadura carecen de plan de prevención de incendios

60 municipios de Extremadura carecen de plan de prevención de incendios

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 28 de agosto de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 28 de agosto de 2026

Inés Vicioso, propietaria del Camping El Pinajarro: "Ha sido un golpe duro, pero el Ambroz sigue muy vivo"

Inés Vicioso, propietaria del Camping El Pinajarro: "Ha sido un golpe duro, pero el Ambroz sigue muy vivo"

Las empresas forestales hablan tras los incendios: "El monte necesita inversión continua y está claro que a día de hoy es insuficiente"

Las empresas forestales hablan tras los incendios: "El monte necesita inversión continua y está claro que a día de hoy es insuficiente"

El SES cita a más de 9.000 extremeñas para realizarse mamografías en septiembre

El SES cita a más de 9.000 extremeñas para realizarse mamografías en septiembre
Tracking Pixel Contents