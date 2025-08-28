En Directo
Incendios forestales
En directo | Reabierta la carretera del Puerto de Honduras
El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros
Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz
El Infoex dio por controlado este domingo el incendio de Jarilla y desactivó el nivel 1. Desde las 14.00 horas del miércoles, 27 de agosto, quedó reabierta al tráfco la CC-224, la subida al Puerto de Honduras. Se trata del tramo entre Hervás a Cabezuela del Valle que permanecía cerrado debido a los restos de humo y polvo.
El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.
Zona catastrófica
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Apag Extremadura Asaja exige respuestas inmediatas para los afectados por los incendios en Extremadura
La organización agraria Apag Extremadura Asaja ha reclamado ayudas y respaldo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios. "Tras los devastadores incendios que han arrasado más de 45.000 hectáreas en Extremadura, los agricultores y ganaderos afectados siguen sin recibir el respaldo real ni del Gobierno nacional ni del Gobierno autonómico", han lamentado a través de nota de prensa.
Reabre al tráfico la subida al Puerto de Honduras cerrada por el incendio de Jarilla
Desde las 14.00 horas de este miércoles queda reabierta al tráfco la CC-224, la subida al Puerto de Honduras, única vía cortada aún por el incendio de Jarilla en Extremadura. Se trata del tramo entre Hervás a Cabezuela del Valle que permanecía cerrado debido a los restos de humo y polvo. Así lo ha confirmado la Diputación de Cáceres, que también ha detallado que el servicio de mantenimiento de carreteras continúa trabajando en el acondicionamiento de la calzada.
"El turismo en el Valle del Jerte sigue funcionando al 99%"
Son declaraciones de Daniel Morán, presidente de la Asociación Turismo Valle del Jerte.
Vuelve el alto riesgo de incendios a Extremadura
Casi toda la región vuelve al riesgo extremo de incendios los próximos dos días, 27 y 28 de agosto, según el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Entre viernes y sábado, el riesgo irá disminuyendo.
Primer consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura después de los incendios
La Junta de Extremadura continúa evaluando los daños, cuestión que considera necesario finalizar antes de poner en marcha ayudas que llegarán muy pronto.
La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba envía 400 toneladas de forraje a Extremadura
Comunicado de la asociación:
"Desde la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGACOR) queremos comunicar que se ha organizado un envío de 400 toneladas deforraje (paja, heno yensilado) para losganaderos afectados por los incendios deJarilla, en las Comarcas de El Jerte y Tierras de Granadilla en el norte de la provincia de Cáceres.
La aportación de este forraje la realizan los socios de AGACOR de forma gratuita y desinteresada, realizando el envío en dos fases, debido al volumen de portes a realizar y la disponibilidad de transporte.
La asociación correrá también co nparte de los costes de transporte, a la vez que se han realizado gestiones con la Mancomunidad del Valle del Guadiato y la Mancomunidad de Los Pedroches que han puesto a disposición de la asociación una dotación presupuestaria para hacer frente a los costes de distribución, recibiendo también ayuda de algunos ayuntamientos de estas dos comarcas a nivel particular como Consistorio.
Los envíos serán descargados en los lugares de Jarilla y Villar de Plasencia, puntos de acopio elegidos, donde los agricultores y ganaderos se han organizado para su distribución entre los afectados en camiones más pequeños, para así, poder acceder a las explotaciones ganaderas que tienen más problemas de accesibilidad.
Un primer envío de 11 tarilers partirá en la mañana del sábado 30 de agosto desde el término municipal de Fuente Obejuna, siendo a mediados de la primera semana de septiembre el segundo envío, del mismo número de camiones, que partirá de la localidad de Hinojosa del Duque".
El Gobierno aprueba este martes la zona de emergencia para los territorios afectados por los incendios
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Los Reyes visitarán el viernes las zonas afectadas en Extremadura por los incendios
Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), el jueves se desplazarán a Galicia y Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), el jueves se desplazarán a Galicia y el viernes harán lo propio en Extremadura, según han informado desde Zarzuela.
El objetivo de esta visita, según ha explicado desde la Casa del Rey, es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados".
Asimismo, los Reyes quieren que su visita, que arrancará en el Lago de Sanabria y seguirá en Las Médulas, sirva también para "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".
Desde Zarzuela han precisado que Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto desplazarse el jueves a Galicia para visitar varias localidades afectadas por los incendios y el viernes harán lo propio en Extremadura.
El Rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones.
Asimismo, el pasado 17 de agosto visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo.
Ángel García Collado
El parque empresarial de Mejostilla, muy agradecido con los cuerpos de bomberos que han actuado en el incendio.
Las llamas se han quedado a escasos metros de adentrarse en la zona empresarial y han teñido de negro el paisaje que les conecta con Casar de Cáceres.
El incendio ha afectado también a una serie de edificaciones aisladas que se encuentran cerca de la carretera del Casar. Los medios aéreos se han visto obligados a efectuar descargas justo sobre las casas, que se encuentran en un aparente estado de abandono.
Ángel García Collado
Desactivado el nivel 1 de peligrosidad
El incendio se ha originado en las inmediaciones de la carretera que une Cáceres con el Casar. Al ser una zona de pasto bajo donde habitualmente hay ganado vacuno, y motivado por el escaso viento, ha recorrido varias hectáreas de terreno hacia Mejostilla.
El Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad, y el dato exacto del territorio quemado se conocerá cuando se hagan las estimaciones por parte de los cuerpos de lucha contra incendios.
