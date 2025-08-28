Las empresas forestales hablan tras los incendios: "El monte necesita inversión continua y está claro que a día de hoy es insuficiente"

Representa a la Asociación Extremeña de Empresas de Obras y Servicios Forestales y Medioambientales (Extrefor). ¿A qué se dedican y cuál es su objetivo?

Somos la mayor asociación de empresas forestales de Extremadura. Contamos con numerosos medios humanos y mecánicos en toda la comunidad. Nuestras empresas trabajan en la región y todo el país, siendo muy competitivas dentro del sector. Actuamos en montes públicos y privados, abarcando desde la consultoría hasta la ejecución de los trabajos. Nuestro objetivo como asociación es mejorar el sector forestal asesorando y apoyando a las administraciones públicas y clientes privados. Mantenemos líneas de trabajo con la universidad y colaboramos con la propia formación de operarios, buscando una mayor profesionalización del sector. Ypor otro lado colaboramos en varios proyectos de I+d+i como es el caso del grupo operativo Parafuegos.

¿Por qué es importante la labor de las empresas forestales?

Las empresas forestales somos unas grandes conocedoras de los montes, ya que es donde trabajamos y tenemos la posibilidad de fijar población en el ámbito rural mejorando la profesionalización de los operarios y técnicos. Tenemos una sensibilidad especial con el entorno en el que nos movemos.

¿Cómo valora lo que ha ocurrido este verano con el fuego?

Es una tragedia. Incendios se producen todos los años, pero lo que está pasando este verano tanto a nivel nacional como en Extremadura es una barbaridad. Una alta pluviometría, unido a una ola de calor tan continuada, aumentan el riesgo de forma exponencial.

«Lo más inmediato ahora es actuar para evitar la erosión del terreno y el arrastre de cenizas al agua»

¿Cree que esta sucesión de incendios se podría haber evitado?

En gran parte sí, con más medidas de prevención, cumpliendo cada uno con su obligación. Tanto los propietarios privados como los públicos tienen la obligación de mantener limpios sus montes con podas, desbroces, etc., así como los accesos y cortafuegos para mejorar las labores de extinción. Los montes necesitan una inversión continua a lo largo de los años y está claro que a día de hoy es insuficiente.

¿Tienen razón los vecinos de las zonas afectadas cuando dicen que es que ahora ya no les dejan hacer nada para limpiar el monte?

En parte tienen razón, pero numerosas actuaciones que se pueden realizar con la presentación de una declaración responsable. Diferente es cuando hablamos de zonas con protección ambiental: aquí el tema se complica. La Administración debe ser más ágil y quizás dotarse de más medios para atender con mayor celeridad las solicitudes. Por otro lado hace falta un mayor seguimiento de las obligaciones de los propietarios tanto públicos como privados con el estado de conservación de los montes.

¿Qué medidas plantean para que la situación que hemos vivido este verano no se repita?

En primer lugar aumentar la inversión anual en limpieza y mejora de la masa forestal existente, así como en las infraestructuras de acceso y de extinción. Esta inversión debe ser continua en el tiempo, a lo largo de los años. Esto nos permitirá tener los montes limpios y masa laboral en las zonas rurales. Esto último es muy importante:fomentar el desarrollo rural, proporcionar un medio con ingresos dignos que permita vivir del trabajo. Por otro lado, cumplir la ley y hacerla cumplir. Que los propietarios cumplan con sus obligaciones. Simplificar aún más los tramites para diferentes actividades y labores en el medio rural. Revisar el grado de protección de diversas zonas. Generar líneas de ayuda para los pequeños propietarios con subvenciones de las labores de limpieza y elaboren planes de gestión y prevención. Desde la administración autonómica debe ayudarse a los pequeños municipios, estos tienen un gran problema, no suelen tener recursos suficientes para atender a sus obligaciones con sus montes y de ellos sí que dependen muchas vidas. Avanzar con el estudio de nuevos soluciones tipo mosaico, infraestructuras de regadío de montaña, etc.

«Hace falta un mayor seguimiento: todos los propietarios, públicos y privados, deben cumplir la ley»

La presidenta de la Junta abogaba desde Jarilla por flexibilizar una normativa ambiental demasiado «rígida». ¿Está de acuerdo?

Sí, en esto coincidimos. Hay que facilitar el cumplimiento de las obligaciones a los propietarios. Y de la misma manera hay que hacer un seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones.

¿Cuáles son las primeras medidas que deben tomarse en las zonas afectadas por el fuego?

Tras la extinción del incendio se debe actuar de forma inmediata sobre los efectos que provocan las escorrentías de lluvia sobre las zonas quemadas: hay que evitar la erosión del terreno por un lado y el arrastre de cenizas a los cauces y embalses por otro . Para ello se suelen construir diques de mampostería o de gaviones , colocar fajinas, albarradas, subsolar el terreno, etc. En esta primera fase se debe actuar sobre las vías de acceso que se hayan visto dañadas por los incendios, se debe recuperar su funcionalidad. De la misma manera se deben reponer los cerramientos ganaderos y eliminar la madera quemada para evitar la generación de plagas. Después, analizar si las infraestructuras para la extinción hay que reforzarlas con nuevos puntos de agua, pistas de acceso, etc. Finalmente. e igual de importante, hay que establecer un plan de recuperación a largo plazo sobre el propio monte y dotarlo económicamente para que sea viable. Este plan debe considerar la capacidad de regeneración del monte y la necesidad o no de apoyar esta regeneración con repoblación. Esto ya está implantado con bastante éxito en otras comunidades autónomas. No es tan necesaria una inversión económica fuerte al principio, sino más bien una inversión continuada en el tiempo y bien organizada.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

¿Espera que el incendio de Jarilla suponga un antes y un después?

Rotundamente sí. Como ya he comentado, hay incendios todos los años pero este ha sido una catástrofe. Tenemos que analizar y estudiar cómo se hubiera evitado o minimizado, detectar los fallos e ineficiencias en la coordinación , la dimensión óptima de los medios de extinción, si los medios técnicos fueron suficientes y sobre todo nos debemos concienciar de que la inversión en el monte, hoy insuficiente, debe ser continua a lo largo del tiempo. Igualmente debemos destacar la necesidad de que todos cumplan sus obligaciones, tanto los propietarios públicos como privados.

¿Qué medidas básicas recomiendan a cualquier pequeño propietario para mantener su terreno limpio y evitar incendios?

Lo principal para cualquier propietario es en primer lugar conocer las obligaciones legales que debe cumplir en lo que se refiere a prevención de incendios. Pero de forma general, lo que debe hacer es mantener limpia su finca, con una densidad adecuada de árboles. Igual de importante es disponer y mantener las infraestructuras de acceso y los cortafuegos, y contar con puntos de agua que puedan utilizar los medios de extinción llegado el caso. Al final los propietarios privados deben ser conscientes de sus obligaciones dado que la comunidad autónoma cuenta con más de un 90% de la superficie forestal en manos de estos propietarios privados.