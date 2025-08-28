Extremadura es la región donde más crecen las hipotecas para vivienda

Extremadura ha sido la comunidad española en la que más crecieron los préstamos para adquisición de vivienda, con una subida del 35,4% frente al 16,6% de la media nacional, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

La región también es donde más aumenta la constitución de nuevas sociedades, con un incremento del 36,7% frente al 8,5% del conjunto de España.

También en compraventa

En cuanto a la compraventa de vivienda, el dato también es superior en la comunidad extremeña, en la que crecieron un 10,5% frente al incremento del 5,9% de la media española.

Por último, la evolución del precio metro cuadrado también ha sido ligeramente superior, con una subida del 9%, que en el conjunto de España, del 8%.

Datos nacionales

En España, la compraventa de viviendas creció un 5,9% en junio en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 68.128 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda subió un 16,6% en tasa interanual, hasta las 35.918 operaciones.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, registrándose un ascenso del 8% interanual, con las mayores subidas en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 2,9% interanual, alcanzando las 51.208 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 16,2% interanual, hasta llegar a las 16.921 unidades.

El precio subió en todas las autonomías

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,9% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.173 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.459 euros, un 7,5% más.

Asimismo, el precio por metro cuadrado se incrementó en todas las autonomías, registrando los mayores ascensos en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).