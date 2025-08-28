Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Según los notarios

Extremadura es la región donde más crecen las hipotecas para vivienda

La región presenta una subida del 35,4% en el último año frente al 16,6% de la media nacional

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria.

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Extremadura ha sido la comunidad española en la que más crecieron los préstamos para adquisición de vivienda, con una subida del 35,4% frente al 16,6% de la media nacional, según el Centro de Información Estadística del Notariado.

La región también es donde más aumenta la constitución de nuevas sociedades, con un incremento del 36,7% frente al 8,5% del conjunto de España.

También en compraventa

En cuanto a la compraventa de vivienda, el dato también es superior en la comunidad extremeña, en la que crecieron un 10,5% frente al incremento del 5,9% de la media española.

Por último, la evolución del precio metro cuadrado también ha sido ligeramente superior, con una subida del 9%, que en el conjunto de España, del 8%.

Datos nacionales

En España, la compraventa de viviendas creció un 5,9% en junio en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 68.128 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda subió un 16,6% en tasa interanual, hasta las 35.918 operaciones.

Por su parte, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.906 euros, registrándose un ascenso del 8% interanual, con las mayores subidas en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 2,9% interanual, alcanzando las 51.208 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 16,2% interanual, hasta llegar a las 16.921 unidades.

El precio subió en todas las autonomías

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 9,9% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.173 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.459 euros, un 7,5% más.

Asimismo, el precio por metro cuadrado se incrementó en todas las autonomías, registrando los mayores ascensos en La Rioja (+23,4%), Castilla y León (+21,2%) y la Región de Murcia (+14,5%).

