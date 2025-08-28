Inés Vicioso, propietaria del Camping El Pinajarro: "Ha sido un golpe duro, pero el Ambroz sigue muy vivo"

Hace siete años que las hermanas Vicioso Moreno se hicieron cargo del negocio que sus padres han regentado durante 30 años en Hervás, el Camping El Pinajarro, que es todo un referente en el Valle del Ambroz. Un reclamo más para visitar uno de los pulmones de Extremadura que se ha visto este verano afectado por el fuego de Jarilla, pero que sigue muy vivo y muy verde. «Se ha quemado sobre todo zona alta de montaña, pero el turismo de a pie que va a la vía verde y a la Chorrera puede seguir disfrutando porque está intacto y, además, Hervás tiene muchas cosas que ofrecer», cuenta Inés Vicioso, una de las gestoras.

Es un camping de temporada, que está abierto entre los meses de marzo a septiembre, y aunque ha vivido otras situaciones, nunca había tenido que ser desalojado hasta este verano. Tuvieron que cerrar apenas un día y medio por el incendio en la zona, que también obligó a confinar la localidad de Hervás por la cercanía del humo. Y eso ha generado unos perjuicios económicos inevitables que a esta altura del verano tienen ya difícil solución, pero no quieren quedarse de brazos cruzados.

Vista de la entrada al Camping El Pinajarro, en Hervás. / CEDIDA

Las hermanas que dirigen el camping continúan con «muchas ganas y mucha energía», subraya Vicioso. A través de sus redes están animando a los visitantes para que sigan acudiendo a Hervás y les recuerdan que el camping está abierto con la normalidad y los servicios de siempre.

Ellas siguen al pie del cañón aunque reconocen que es difícil ya, a final del verano y de las vacaciones para muchas familias, remontar las pérdidas y recuperar la ocupación que tenían antes del desalojo. «Había unas 480 personas acampadas en el camping y entre 20 y 25 trabajadores», cuenta. Los empleados se reincorporaron todos, pero los turistas que tuvieron que salir ya no han podido regresar en su mayoría: «ahora mismo no se ha recuperado ni el 10% de los turistas», apunta Inés.

Esto les ha supuesto entre un 80% y un 85% de pérdidas en sus ingresos habituales en este agosto porque es el mes clave. «Ahora teníamos sobre todo estancias largas, de 10 y 15 días, que se tuvieron que marchar. Ha sido un golpe muy duro, la temporada está hecha porque cerramos ya el 28 de septiembre», por eso espera que las administraciones tomen cartas en el asunto para que «por lo menos cuando cerremos las cuentas el mes de agosto aparte de las pérdidas no tengamos más gastos».

Vicioso insiste en que «ha sido un susto, pero hay esperanza». Todavía siguen abiertos y el año que viene volverán a abrir con más fuerza si cabe. «Tenemos las mismas fuerzas e ilusión de recibir a turistas con ganas de disfrutar del entorno, porque el Valle del Ambroz sigue muy vivo».