El Jerte tras el incendio: «El valle está igual, el turista se va a encontrar lo de siempre»

El incendio de Jarilla no ha quemado mucho territorio en la zona del Valle del Jerte, pero el fuego sí ha generado un gran impacto en el sector turístico, no por las llamas en sí, sino por el miedo que han originado las noticias sobre la evolución de un fuego que ha tenido a la zona en vilo durante 10 días. «No hemos tenido grandes daños en el territorio, ha afectado especialmente a zonas altas de montaña y la Garganta de los Papúos, pero al sector turístico nos ha dejado tocado: nos han hecho más daños las noticias que el incendio, porque la mayoría de las cancelaciones han sido por el miedo social», asegura Daniel Morán, presidente de la Asociación deTurismo del Valle del Jerte.

En pleno agosto la ocupación en la zona estaba al 95% y ahora apenas se mantiene en el 50%, a pesar de que los daños sobre el territorio son escasos y de que el valle continúa prácticamente igual: «sigue vivo y verde y el turista se va a encontrar lo mismo de siempre, queremos que la gente siga viniendo», señala Morán, consciente de que el daño ya hecho tiene difícil solución. Por eso el empeño ahora es recuperar la imagen que siempre ha tenido esta zona: «la promoción siempre es necesaria, pero ahora mucho más».

Uno de los parajes más afectadas es la Garganta de los Papúos, «el segundo reclamo turístico principal del Valle del Jerte tras la Garganta de los Infiernos (que permanece intacta)», y por eso para el colectivo una de sus primeras demandas es centrar en esa zona las labores de limpieza y revisión porque allí se hacen muchas actividades. «Ahora mismo está intransitable, por eso hay que centrar ahí los esfuerzo».

Es una de las demandas que Morán ha solicitado a la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, que esta mañana se reunía con los empresarios del sector del valle y de Tierras de Granadilla en la localidad de Jerte. Como hiciera el pasado lunes con los empresarios del Valle del Ambros, la consejera ha querido conocer 'in situ' la situación sobre la zona y hablar con el sector.

"El turismo es muy sensible a las noticias negativas"

Durante el encuentro, Bazaga ha vuelto a trasladar el compromiso de la Junta de Extremadura con la recuperación de los territorios que se han visto afectados por los fuegos y ha puesto el acento en su potencial turístico de estas zonas y en la necesidad de reforzar las acciones de promoción (tanto a nivel regional, nacional e internacional) para impulsar su reactivación. En este sentido, ha señalado que «el turismo es muy sensible a las noticias negativas y por eso ahora toca contar historias bonitas y buenas, no solo de estos lugares, sino de toda Extremadura».

La consejera ha reiterado que la principal herramienta para recuperar las reservas y atraer visitantes será la promoción, con campañas específicas orientadas a reforzar lo que queda de temporada y al mismo tiempo dar un impulso al otoño, época clave para el sector turístico regional. «Queremos estar con el tejido empresarial, escucharles y trabajar juntos en el diseño del proyecto de promoción. Extremadura se vende como un solo destino, pero estas zonas tendrán un trato especial para que la recuperación sea más rápida y efectiva», ha dicho la consejera esta mañana. Según prevé, el turista nacional se recuperará de forma inmediata y ya en septiembre se notará el repunte de reservas, mientras que el mercado internacional seguirá siendo estratégico por su estabilidad y capacidad de atracción.