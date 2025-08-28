Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: "Queremos a hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque"

Tras los días de incertidumbre, de miedo y pérdidas económicas, ha llegado el momento de contabilizar daños pero también de volver a brillar. En el caso de la empresaria Marta Bastos, más bien, es momento de volver a mostrar cómo brillan las estrellas en los cielos extremeños que ya, de vuelta a la normalidad, no están empañados por el humo ni las llamas del incendio de Jarilla que quedó estabilizado hace una semana.

Y es que uno de sus negocios está centrado en el astroturismo, Ad Astra Hervás, y como todos en la zona del Valle del Ambroz ha sufrido las consecuencias indirectas de las llamas. «Dependemos directamente del cielo y de las condiciones meteorológicas y desde el primer día del incendio nos vimos obligados a cancelar actividades», lamenta Bastos.

Tenía programadas observaciones todas las noches de agosto, pero desde el inicio del fuego no ha podido celebrar ninguna actividad (hubo una el 14 de agosto en Baños de Montemayor cuando el fuego parecía estar contenido en Casas del Monte, pero luego la situación empeoró) y no las recuperará hasta este viernes, día 29. Ha perdido el trabajo de más de dos semanas y eso ya es irrecuperable: «son planes que programa la gente cuando organiza sus vacaciones, es difícil rescatar ya a esos clientes», dice.

Pérdidas de hasta el 80%

Además, Bastos también gestiona una empresa de alquiler de bicicletas y rutas de cicloturismo, llamada e-bikes Hervás, que tampoco se ha librado porque estas actividades dependen principalmente de la propia naturaleza. «Por el tema del humo, desde nuestra propia responsabilidad decidimos suspender el alquiler y las rutas». Ahora se están volviendo a retomar poco a poco, pero el turismo llega a cuentagotas a la zona. Así, las pérdidas en sus dos negocios llegan hasta el 80% este mes de agosto, que es cuando se factura alrededor del 60% del año.

Pero más allá de los números, Bastos quiere centrar también sus esfuerzos ahora en rediseñar el futuro y darle la vuelta a esta situación. «Hay que empezar a generar otras experiencias turísticas, diseñar nuevas rutas en las zonas que no se han quemado y enseñar cómo se regenera un bosque y que la gente puede ser partícipe de ello», avanza. Admite que para eso se requieren permisos medioambientales y forestales que tendrá que tramitar, pero anima a hacer campañas de divulgación y concienciación: «¿Por qué no puede ser interesante para un turista apadrinar un castaño o algún roble, que se deje aquí un trocito de su corazoncito y que dentro de 5 años vuelva y vea cómo ha crecido ese árbol y se sienta orgulloso y parte de Hervás?».

Es solo una de sus ideas para generar experiencias y vivencias positivas e inolvidables con las que darle la vuelta a la situación generada por las llamas. Y no es la primera vez que sale a flote desde que abrió sus negocios en 2018. «Entre el covid y esto, llevamos dos crisis en siete años, pero somos resilientes por definición».