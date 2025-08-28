60 municipios de Extremadura carecen de plan de prevención de incendios

Un total de 60 municipios extremeños no cuentan actualmente con planes periurbanos de prevención de incendios forestales, 40 en la provincia de Badajoz y otros 20 en la de Cáceres. Todos los ayuntamientos están obligados por ley a contar con estos instrumentos en materia de planificación preventiva, pero la falta de recursos económicos y lo complejo del procedimiento hace que en estos casos, la mayoría pequeños municipios, ni siquiera se haya llegado a iniciar su redacción.

La Junta de Extremadura, que ya asumió la tutela de algunos en zonas de alto riesgo como la Sierra de Gata, el valle del Árrago o Las Hurdes, envió en 2024 un requerimiento a todos los alcaldes recordándoles la obligación de contar con estos planes de prevención y desde entonces se han logrado aprobar 15 nuevos. «Los ayuntamientos están muy muy sobre la tarea», asegura el director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Ejecutivo autonómico, José Antonio Bayón, que recuerda también la vigilancia continua del Tribunal de Cuentas en este sentido.

Lucía Feijoo Viera

Riesgo sobre la población

Estos planes son obligatorios en virtud de la Ley de Prevención de Incendios Forestales de Extremadura y fundamentales para evitar los riesgos sobre la población en caso de un fuego forestal, ya que recogen medidas para suprimir o reducir la propagación y permiten asegurar la evacuación, alejamiento o confinamiento de las personas afectadas. En el peor verano de incendios forestales que ha vivido Extremadura en la historia se ha puesto de manifiesto su importancia y de hecho, la Fiscalía ya ha avisado que abrirá una investigación para conocer si los municipios afectados por los grandes fuegos que han asolado el país las últimas semanas contaban o no con plan de prevención.

Los encargados de redactar, certificar y firmar estos documentos son los ingenieros de montes, un perfil con el que no cuentan las plantillas municipales. Los ayuntamientos más grandes pueden ir a un proceso de licitación pública y contratar el servicio por su cuenta, pero los pequeños lo tienen más difícil.

Obligatorio para todos

En Extremadura, todos los municipios, bien por sí mismos o a través de las mancomunidades, tienen la obligación de disponer de Planes Periurbanos de Prevención de Incendios Forestales. El ámbito territorial de aplicación de cada plan es la franja periurbana de cada entidad local, que se establece de manera sensiblemente circundante al límite del núcleo urbano. Su anchura varía en función de los condicionantes físicos del territorio.

En esta zona demarcada, las actuaciones preventivas deben ser ejecutadas por los titulares de los terrenos afectados, y si no lo hacen, el ayuntamiento puede llevar a cabo la ejecución de forma subsidiaria. En cuanto a su vigencia y revisión, una vez que se aprueban tienen vigencia indefinida, pero deben revisarse cada cuatro años o en virtud de las circunstancias que se señale en el documento, siguiendo el mismo procedimiento exigido que para su aprobación. La ampliación del casco urbano, mediante cualquier figura urbanística, deberá incluir la modificación del plan periurbano de la zona afectada.

El 84% de los municipios lo tiene

Según los datos facilitados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, de los 388 municipios con que cuenta Extremadura, el 84% (328) cuenta ya con su plan periurbano de prevención de incendios redactado. Tras los avances logrados desde el año 2024 (en enero había 75 municipios sin plan) actualmente quedan 60 pendientes, de ellos 40 en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres. Bayón recuerda que se trata de una competencia exclusiva municipal y que la Junta no puede asumirlos todos, aunque sí ha ayudado a algunos situados en zonas de alto riesgo como Gata, Hurdes y el Valle del Árrago a elaborar los suyos tras una inversión de 3,8 millones de euros hasta el año 2026.

En el caso de la provincia de Badajoz, el director general explica que se ha firmado un convenio con la diputación provincial «que está funcionando muy bien» para atender las necesidades de todos los municipios que no tienen plan y también las de aquellos que necesitan revisarlo o adaptarlo.