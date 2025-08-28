Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consecuencias de las llamas

Así será el recorrido de los Reyes en Extremadura, donde pondrán fin a su periplo por las zonas afectadas por el fuego

Tras su visita a los territorios damnificados por los incendios forestales de Castilla y León y Galicia, don Felipe y doña Leticia se trasladan mañana a tres puntos clave del norte de Cáceres

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda.

Los reyes saludan a vecinos de Sanabria en su llegada a San Martín de Castañeda. / Emma V. Díaz

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

Los Reyes don Felipe y doña Letizia culminarán este viernes en Extremadura su recorrido por las zonas más castigadas por los incendios forestales. La visita se centrará en la comarca del norte cacereño, arrasada por el fuego de Jarilla, el mayor incendio en la historia de la región, que ha calcinado 17.335 hectáreas y obligado a desalojos y confinamientos en varios municipios.

La agenda de los monarcas incluye tres paradas clave. Comenzarán la jornada en Rebollar, en la mancomunidad del Valle del Jerte, donde está prevista su llegada a las 11.30 horas. A continuación, se desplazarán hasta Cabezabellosa, en la mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, con llegada prevista a las 12.45 horas. La última parada será en Hervás, corazón del Valle del Ambroz, adonde Sus Majestades llegarán en torno a las 14.00 horas.

Evacuación de vecinos de Cabezabellosa

Evacuación de vecinos de Cabezabellosa

Vídeo: Guardia Civil | Imagen: Jorge Valiente

La Casa Real ha asegurado que el objetivo es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

Un periplo de tres días que finaliza en la región

La llegada de los Reyes a Extremadura forma parte de un periplo de tres días que comenzó el miércoles en Castilla y León, continúa este jueves en Galicia y concluirá mañana en tierras cacereñas, donde los monarcas se reunirán con vecinos, agricultores, ganaderos y responsables institucionales para conocer el alcance de la catástrofe medioambiental y las necesidades de recuperación.

Los Reyes junto a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria.

Los Reyes junto a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. / CASA REAL

La visita dio inicio ayer en dos de las zonas más dañadas por las llamas de este verano, Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León). Felipe VI y doña Letizia permanecieron cerca de tres horas y media en Sanabria, donde escucharon a vecinos, ganaderos, hosteleros y responsables municipales de los pueblos más castigados por el incendio forestal de Porto de Sanabria.

Testimonios en Castilla y León

Tras saludar a los vecinos de San Martín de Castañeda y mantener un encuentro con un grupo de afectados en el monasterio de Santa María, en la provincia zamorana, el Rey aseguró que los testimonios que había escuchado resultaron "sobrecogedores", tanto los de los incendios en Zamora como los de otras partes de España. En unas breves palabras improvisadas ante los periodistas, el monarca destacó su deseo de estar cerca de los afectados.

Poco antes de las tres de la tarde, los Reyes subieron de nuevo al helicóptero en la Casa del Parque del Lago, para desde allí desplazarse a Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad que también ha sufrido la fuerza de las llamas, y observar desde lo alto las dimensiones del incendio de Porto. Tras contemplar la panorámica del valle, la comitiva se desplazó hasta Carucedo, donde mantuvieron un encuentro con los alcaldes de varios municipios.

La dureza de Galicia

Galicia espera este jueves la visita de los monarcas en tres de sus municipios afectados por los incendios forestales declarados en la provincia de Ourense: Verín, Cualedro y Monterrei. Los reyes se reunirán con alcaldes y otras autoridades, así como con personas afectadas por estos fuegos, desde ganaderos a vecinos.

La Casa Real ha explicado que Felipe VI y doña Letizia llegarán al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín. Después se desplazarán a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y mantendrán un encuentro con propietarios afectados y, por último, irán al colegio público de Medeiros en Monterrei.

