Recurso imprescindible
El Banco de Sangre de Extremadura programa las donaciones de septiembre para disponer de reservas
Puede donar cualquier persona sana entre los 18 y los 65 años
El Banco de Sangre de Extremadura ha programado el calendario de donaciones para el mes de septiembre para así poder disponer de reservas de sangre, ya que es un recurso "imprescindible en la asistencia sanitaria y la única forma de obtenerlo es a través de las donaciones", según ha informado la Junta en nota de prensa.
Los puntos de donación son los hospitales de la región y el Banco de Sangre -ubicado en Mérida-, a los que se podrá acudir sin cita previa, de lunes a viernes, en horario de mañana; así como en las unidades móviles que cada mes visitan diferentes localidades de la región.
Puede donar sangre cualquier persona sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 65 años, y con un peso mínimo de 50 kilos.
Contraindicaciones
No obstante, hay situaciones que contraindican la donación porque podría causar perjuicio al donante, como es el caso de personas con anemia, embarazadas y madres lactantes, ha recordado el ejecutivo regional.
Asimismo, no podrán ser donantes las personas con antecedentes de hepatitis o SIDA, aquellos que pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o que están tomando determinados fármacos, entre otros.
De este modo, ha indicado, el Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de sangre humana que se distribuye a los hospitales y centros de salud de la comunidad autónoma.
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: 'Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque
- Hervás alza la voz: 'Este lugar es increíble y esperamos a los turistas con los brazos abiertos
- La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura
- Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: 'Esto es un timo
- Rebollar, Cabezabellosa y Hervás: el periplo de los Reyes en Extremadura