Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

La Guardia Civil ya tiene identificados al resto de integrantes del grupo que sustraían coches de alta gama para realizar el robo de dinero, joyas y armas también en Madrid y Toledo

Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

Guardia Civil

Carolina León Carvajal

Mérida

La Guardia Civil ha detenido a dos personas con más de una decena de armas de fuego expertos en robos de viviendas y vehículos, que actuaban principalmente en pueblos de Extremadura, Badajoz y Cáceres, además de Madrid y Toledo.

La investigación fue iniciada por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Badajoz a raíz de varios robos cometidos en domicilios de Badajoz capital y otros cinco pueblos de la provincia.

Coches de alta gama robados

Antes de cometer el asalto a los inmuebles, sustraían un coche de alta gama en otra provincia para utilizarlo en los robos de las casas. Durante su desplazamiento cambiaban las placas de matrícula por otras que también robaban, o suplantaban a las originales de otros vehículos coincidentes con el mismo modelo.

Una vez forzaban los accesos a las propiedades, se adentraban en su interior para apoderarse de dinero, joyas y armas.

Armas, dinero y joyas sustraídas.

Armas, dinero y joyas sustraídas. / Guardia Civil

Con la vinculación e identidad de los integrantes del grupo criminal, se realizó el registro de ocho domicilios de Badajoz, dentro de las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico.

Entre otros objetos intervenidos como las prendas y herramientas utilizadas en los asaltos, se hallaron chalecos antibalas, 13 armas largas y dos cortas (algunas de ellas sustraídas y con números de serie borrados), armas blancas, joyas ya reconocidas y devueltas a sus legítimos propietarios, hachís, marihuana y algo más de 12.000 euros. También ha sido recuperado un vehículo sustraído en Alcalá de Henares (Madrid).

Los registros se llevaron a cabo en las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico.

Los registros se llevaron a cabo en las barriadas de La Cañada y en el Complejo Olímpico Ibérico. / Guardia Civil

Operación "Bankasalt"

La operación denominada “Bankasalt” ha culminado con la detención de dos de los autores por 11 delitos de robos en inmuebles, 12 robos de vehículos, atentado a los agentes de la autoridad, falsedad documental, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y pertenencia a grupo delictivo.

Se continúa con la búsqueda del resto de los integrantes del grupo, "quienes se encuentran plenamente identificados", indica la Guardia Civil.

Noticias relacionadas y más

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.

Encontraron decenas de armas blancas.

Encontraron decenas de armas blancas. / Guardia Civil

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
  2. Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
  3. Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: 'Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque
  4. Hervás alza la voz: 'Este lugar es increíble y esperamos a los turistas con los brazos abiertos
  5. La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura
  6. Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: 'Esto es un timo
  7. Rebollar, Cabezabellosa y Hervás: el periplo de los Reyes en Extremadura
  8. La Jayona: así es la mina abandonada con ecosistema propio más visitada de Extremadura

En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”

En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”

Guardiola anuncia ayudas directas a empresarios turísticos, ganaderos y agricultores y la medalla de Extremadura al Infoex

Guardiola anuncia ayudas directas a empresarios turísticos, ganaderos y agricultores y la medalla de Extremadura al Infoex

Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

Fernando Pulido, experto de la Uex, sobre los incendios: "La raíz del problema está en la gestión del territorio y la despoblación"

Fernando Pulido, experto de la Uex, sobre los incendios: "La raíz del problema está en la gestión del territorio y la despoblación"

La Junta no prevé dar por extinguido el incendio de Jarilla hasta finales de septiembre

La Junta no prevé dar por extinguido el incendio de Jarilla hasta finales de septiembre

La Junta se reúne en consejo extraordinario antes de la visita real al Ambroz

La Junta se reúne en consejo extraordinario antes de la visita real al Ambroz

La zona catastrófica se ampliará a otros cuatro incendios en Extremadura: Cáceres, Casar, Burguillos y Azuaga

La zona catastrófica se ampliará a otros cuatro incendios en Extremadura: Cáceres, Casar, Burguillos y Azuaga

Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños

Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
Tracking Pixel Contents