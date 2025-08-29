Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Harán tres paradas en el norte cacereño

En directo | Guardiola anuncia el plan de ayudas para los afectados por los incendios en Extremadura

Don Felipe y doña Letizia visitan Rebollar, Cabezabellosa y Hervás a lo largo de la mañana de este viernes

Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno

Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno / Toni Gudiel

David Ayuso Dupèrier

Rocío Muñoz

Sandra Pérez

Jorge Valiente | Toni Gudiel

Rebollar | Cabezabellosa | Hervás

Los Reyes don Felipe y doña Letizia visitan este viernes la comarca del norte cacereño, arrasada por el fuego de Jarilla, el mayor incendio en la historia de la región, que ha calcinado 17.335 hectáreas y obligado a desalojos y confinamientos en varios municipios. La agenda de los monarcas incluye tres paradas clave. Comienzan la jornada en Rebollar, en la mancomunidad del Valle del Jerte, donde está prevista su llegada a las 11.30 horas. A continuación, se desplazan hasta Cabezabellosa, en la mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, sobre las 12.45 horas. La última parada es en Hervás, corazón del Valle del Ambroz, donde Sus Majestades asisten en torno a las 14.00 horas.

Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anuncia antes el plan de ayudas para los afectados por los incendios.

En el siguiente hilo, puedes seguir en directo la actualidad en la región:

