En directo | Guardiola anuncia el plan de ayudas para los afectados por los incendios en Extremadura

Los Reyes don Felipe y doña Letizia visitan este viernes la comarca del norte cacereño, arrasada por el fuego de Jarilla, el mayor incendio en la historia de la región, que ha calcinado 17.335 hectáreas y obligado a desalojos y confinamientos en varios municipios. La agenda de los monarcas incluye tres paradas clave. Comienzan la jornada en Rebollar, en la mancomunidad del Valle del Jerte, donde está prevista su llegada a las 11.30 horas. A continuación, se desplazan hasta Cabezabellosa, en la mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, sobre las 12.45 horas. La última parada es en Hervás, corazón del Valle del Ambroz, donde Sus Majestades asisten en torno a las 14.00 horas.

Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anuncia antes el plan de ayudas para los afectados por los incendios.

En el siguiente hilo, puedes seguir en directo la actualidad en la región:

Sandra Pérez En el ámbito tributario, se aprueba una bonificación del 100% en la cuota del impuesto de aprovechamiento cinegético para los cotos de caza que hayan perdido sus recursos cinegéticos. Esta bonificación se amplicará a la temporada 2026-2027. Además, "vamos a adoptar las medidas necesarias para que los afectados no tengan que asumir el pago de las tasas cinegéticas y ganaderas si su actividad se ha visto perjudicada por el fuego".

Sandra Pérez En el sector agropecuario, ponen en marcha ayudas directas a la explotaciones afectadas por los incendios. En conreto, a las explotaciones agrícolas de cultivos permanentes inscritos como tales en el registro de explotaciones agrarias afectadas por los incendios. Específicamente, cerezo, olivo, castaño y cultivos asociados así como las explotaciones apícolas. Las cuantías previstas serán de 3.000 euros por hectáreas de cultivo perdida, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado. También, impulsan una linea específica de préstamos para agricultores y ganaderos con una bonificación total del 100% de los intereses. Asimismo, "vamos a seguir con el respaldo a los afectados del aprovisionamiento de paja a las explotaciones ganaderas que han perdido los pastos, que ya se está realizando en colaboración con los ayuntamientos", señala.

Sandra Pérez En primer lugar, se aprueban ayudas directas para autónomos y pymes del sector turístico de los municipios afectados para compensar las pérdidas de los ingresos derivadas de la cancelación de reservas, con un máximo de 3.000 euros de ayuda por beneficiario. Además, activan una nueva línea de financiación en condiciones preferentes también dirigida a autónomos y pymes, lo que les va a permitir acceder a préstamos de hasta 50.000 euros. También, se ponen en marcha acciones de promoción con el objetivo de proyectar una imagen real y positiva de estos destinos. "Queremos que sigan atrayendo visitantes que puedan disfrutar de su riqueza natural y cultura", especifica Guardiola.

La presidenta de la Junta, María Guaridola, anuncia que el Consejo de Gobierno ha adoptado un acuerdo único, en el que se establecen actuaciones para la recuperación de las zonas quemadas y un conjunto de medidas dirigidas a la prevención de los incendios.

Sandra Pérez El Consejo de Gobierno está reunido en la Hospedería Valle del Ambroz en Hervás. La presidenta de la Junta, María Guardiola, informará en unos minutos del plan de ayudas para los afectados por los incendios en la región. Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno / Toni Gudiel

Sandra Pérez Guardiola informará sobre medidas acerca de los incendios antes de la visita real El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se reúne este viernes a las 09.00 horas en sesión extraordinaria, para abordar medidas frente a los incendios forestales sufridos en la región este verano. La reunión tendrá lugar en la Hospedería Valle del Ambroz en Hervás. Posteriormente, a las 09.30 horas, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, informará en rueda de prensa sobre los asuntos en tratados en la reunión, según da a conocer el propio Ejecutivo autonómico.