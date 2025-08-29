En Directo
Harán tres paradas en el norte cacereño
En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
Don Felipe y doña Letizia visitan las zonas afectadas por los incendios a lo largo de la mañana de este viernes
Jorge Valiente | Toni Gudiel
Los Reyes don Felipe y doña Letizia visitan este viernes la comarca del norte cacereño, arrasada por el fuego de Jarilla, el mayor incendio en la historia de la región, que ha calcinado 17.335 hectáreas y obligado a desalojos y confinamientos en varios municipios. La agenda de los monarcas incluye tres paradas clave. Comienzan la jornada en Rebollar, en la mancomunidad del Valle del Jerte, donde está prevista su llegada a las 11.30 horas. A continuación, se desplazan hasta Cabezabellosa, en la mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla, sobre las 12.45 horas. La última parada es en Hervás, corazón del Valle del Ambroz, donde Sus Majestades asisten en torno a las 14.00 horas.
Por su parte, la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha anunaciado antes de la visita real el plan de ayudas para los afectados por los incendios.
En el siguiente hilo, puedes seguir en directo la actualidad en la región:
Don Felipe y doña Letizia acaban de entrar en la casa de cultura Cerrolaltamira. Los acompañan la presidenta de la Junta y algunos miembros del Ejecutivo regional. Allí mantendrán un encuentro con vecinos afectados de distintos municipios, y representantes de los sectores apícola, agrícola, ganadero, turístico y agroturistico
Rocío Muñoz
Aníbal Cobos: “Si puedo hablar con el Rey quiero pedirle soluciones, ustedes comen del campo”
Aníbal Cobos, ganadero y afectado por el incendio, va a tener ahora la oportunidad de mantener un encuentro con los monarcas. Ha visto arder el monte alrededor y asegura que no tuvo más opción que quedarse. “Nosotros hemos sido de los vecinos que no quisimos evacuar y, gracias a Dios, hemos conseguido salvar todo el ganado. Teníamos 150 cabezas y había que quedarse: es nuestro medio de vida”, explica.
El fuego ha arrasado miles de hectáreas en la zona y ahora el reto es dar de comer y de beber al ganado. “Se me han quemado unas mil doscientas hectáreas y estoy como puedo, comprando lo que hay y con la ayuda que nos llega. No hay comida ni agua, apenas nos sirven paja”, cuenta.
Pero a Cobos lo que más le preocupa es el futuro: “Si puedo hablar con el Rey quiero pedirle soluciones. No solo a lo que venga después, porque un fuego cuesta muchísimo dinero apagarlo. Vamos a prevenir: hacer cortafuegos, limpiar las sierras, dejar a los agricultores limpiar sus fincas alrededor. Esto no puede seguir así. Como prenda fuego del otro lado, lo vamos a tener muy gordo”.
Su reivindicación va más allá de la emergencia inmediata. “Tienen que ayudar a los pocos ganaderos que quedamos, porque somos muy pocos y, si esto sigue así, lo vamos a tener que dejar."
David Ayuso Dupèrier
Una niña le regala una flor a la Reina
Ahora sí, se escucha un intenso aplauso entre la multitud. Los gritos de “Vivan los Reyes” se entremezclan con los de “Viva España, viva Extremadura”. El paseo de los monarcas continúa. Entre móviles y fotografías, una niña le ha regalado una flor a la Reina. Ella no ha podido evitar esbozar una sonrisa. La alegría de todos después de la tragedia, es palpable.
David Ayuso Dupèrier
Sus Majestades se han parado en un mirador de la calle, donde María Guardiola les señala el Valle del Jerte. Está con ellos el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana.
Rocío Muñoz
Los Reyes interactúan con los vecinos
Casi no se escuchan aplausos entre la gente, aunque algunos gritan “¡Viva!”. Los vecinos, amables y tranquilos, conversan de manera individual con don Felipe y doña Letizia. La Reina acaricia el perro de una vecina, mientras el Rey continúa estrechando manos unos metros más adelante. Doña Letizia se hace incluso selfies con algunas mujeres que se encuentran detrás de la valla y charla con los niños, a los que se agacha para escuchar con atención.
Rocío Muñoz
“Bienvenida, buenos días” le dice una residente a doña Letizia, que se ha interesado por un pequeño cachorro que la mujer sostenía entre sus manos. “Solo tiene tres meses, le damos el bieberon”, se escucha decir a la vecina. El Rey, un par de metros más adelante, mantiene conversaciones con otros de los afectados por las llamas.
David Ayuso Dupèrier
El coche de Sus Majestades acaba de llegar. Los monarcas han saludado a María Guardiola y a algunos de los consejeros, cuando se han empezado a escuchar los aplausos, al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”. Don Felipe y doña Letizia están dando la mano a algunos de los vecinos de Rebollar. Se les ve sonrientes, manteniendo breves charlas con ellos.
David Ayuso Dupèrier
Durante el recorrido, que incluirá Cabezabellosa y Hervás, se espera ver a otras figuras como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; o el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez; y el presidente de la Diputación de Cáceres; Miguel Ángel Morales, también estarán presentes.
David Ayuso Dupèrier
Sus Majestades, don Felipe VI y doña Letizia, están a punto de llegar a Rebollar. Tras su visita a diferentes puntos de Castilla y León y Galicia, los monarcas concluyen en Extremadura su periplo para conocer de primera mano los efectos de los devastadores incendios. Los acompañan diferentes representantes institucionales, entre los que se encuentran la presidenta de la Junta, María Guardiola; el consejero de Presidencia, Abel Bautista; o la consejera de Cultura y Turismo, Victoria Bazaga, a quienes ya se puede ver charlando con algunos de los vecinos.
