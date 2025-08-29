En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”

Aníbal Cobos: “Si puedo hablar con el Rey quiero pedirle soluciones, ustedes comen del campo”

Aníbal Cobos, ganadero y afectado por el incendio, va a tener ahora la oportunidad de mantener un encuentro con los monarcas. Ha visto arder el monte alrededor y asegura que no tuvo más opción que quedarse. “Nosotros hemos sido de los vecinos que no quisimos evacuar y, gracias a Dios, hemos conseguido salvar todo el ganado. Teníamos 150 cabezas y había que quedarse: es nuestro medio de vida”, explica.

El fuego ha arrasado miles de hectáreas en la zona y ahora el reto es dar de comer y de beber al ganado. “Se me han quemado unas mil doscientas hectáreas y estoy como puedo, comprando lo que hay y con la ayuda que nos llega. No hay comida ni agua, apenas nos sirven paja”, cuenta.

Pero a Cobos lo que más le preocupa es el futuro: “Si puedo hablar con el Rey quiero pedirle soluciones. No solo a lo que venga después, porque un fuego cuesta muchísimo dinero apagarlo. Vamos a prevenir: hacer cortafuegos, limpiar las sierras, dejar a los agricultores limpiar sus fincas alrededor. Esto no puede seguir así. Como prenda fuego del otro lado, lo vamos a tener muy gordo”.

Su reivindicación va más allá de la emergencia inmediata. “Tienen que ayudar a los pocos ganaderos que quedamos, porque somos muy pocos y, si esto sigue así, lo vamos a tener que dejar."