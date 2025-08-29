Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio forestal de nivel 1 en la sierra de las Cruces, emblema de Don Benito

Intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.

Cedido

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Plan INFOEX declara el nivel 1 de peligrosidad por incendio forestal en el entorno de la sierra de Las Cruces, en Don Benito, por afección a carreteras. En estos momentos intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.

Así se ve el incendio.

Así se ve el incendio. / Cedida

En directo | Los Reyes, en su visita a Extremadura tras los incendios: "Hay abordar el despoblamiento en el medio rural"

La construcción de una nueva planta solar en Coria y Guijo de Coria generará 300 puestos de trabajos

Guardiola anuncia ayudas directas a empresarios turísticos, ganaderos y agricultores y la medalla de Extremadura al Infoex

Dos detenidos armados por una veintena de robos en viviendas en Badajoz y Cáceres

Fernando Pulido, experto de la Uex, sobre los incendios: "La raíz del problema está en la gestión del territorio y la despoblación"

La Junta no prevé dar por extinguido el incendio de Jarilla hasta finales de septiembre

La Junta se reúne en consejo extraordinario antes de la visita real al Ambroz
