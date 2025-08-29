Incendio forestal de nivel 1 en la sierra de las Cruces, emblema de Don Benito
Intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.
El Plan INFOEX declara el nivel 1 de peligrosidad por incendio forestal en el entorno de la sierra de Las Cruces, en Don Benito, por afección a carreteras. En estos momentos intervienen cinco unidades de bomberos forestales, cuatro medios aéreos y un agente del medio natural.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
- Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: 'Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque
- Hervás alza la voz: 'Este lugar es increíble y esperamos a los turistas con los brazos abiertos
- La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura
- Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: 'Esto es un timo
- Rebollar, Cabezabellosa y Hervás: el periplo de los Reyes en Extremadura
- La Jayona: así es la mina abandonada con ecosistema propio más visitada de Extremadura