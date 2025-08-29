Reacciones a las ayudas por los incendios: de "improvisadas" para el PSOE a "avances" para CSIF

Los sindicatos CSIF y UGT han valorado el reconocimiento para los efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) con la Medalla de Extremadura así como las medidas laborales anunciadas para ellos por la Junta este viernes, aunque UGT asegura que quedan "retos pendientes", mientras que UPA-UCE ha pedido efectividad en las medidas para agricultores y ganaderos afectados por los incendios y el PSOE ha tildado de "improvisadas" las actuaciones avanzadas esta mañana por la presidenta de la Junta.

En una nota de prensa, el sindicato CSIF ha asegurado que es un galardón "más que merecido" por su trabajo en prevención y extinción de incendios en la región y ha celebrado la contratación del personal de refuerzo del Infoex para que puedan trabajar durante todo el año en las labores de vigilancia y prevención, lo que supondrá, a su juicio, la mejora de las condiciones laborales, mayor efectividad en tareas de prevención y una mejor conciliación de los agentes del medio natural.

El Infoex tiene una plantilla fija de más de 900 efectivos que trabajan todo el año, a los que en verano se suman los 138 de refuerzo y vigilancia que se mantienen hasta el mes de octubre. También ha valorado la creación de una brigada específica de investigación de causas de incendios forestales y que se reconozcan las guardias localizadas.

UGT dice que quedan "retos por resolver"

Unas medidas anunciadas por la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, que UGT ha calificado de "avances" aunque ha advertido de que quedan aún "retos por resolver" para garantizar un modelo "eficaz, público y estable" de prevención y extinción. Así, en nota de prensa, el sindicato ha destacado el incremento de jornada para 148 bomberos conductores del Infoex del 50 al 100 %, la creación de una brigada de investigación y la apertura de la negociación con agentes del medio natural para mejorar sus condiciones laborales y de conciliación, entre otras medidas.

Sin embargo, UGT ha advertido de que existen "aspectos fundamentales que siguen sin resolverse", como reforzar las plantillas; dar mayor estabilidad y condiciones dignas con contratos a jornada completa; una distribución territorial equitativa, una dotación adecuada de medios y formación continua; y una inversión estructural en prevención.

UPA pendientes de las ayudas al campo

Por otro lado, la organización agraria UPA-UCE ha pedido que la tramitación de las ayudas al campo por los incendios se lleve a cabo con carácter de urgencia para que sean efectivas y lleguen lo más pronto posible a todos los afectados. “Se trata de una situación excepcional y solo si todo se hace con rapidez y sin burocracia, se podrá garantizar que los agricultores y ganaderos afectados puedan hacer frente a esta situación y que nadie se quede atrás. Asimismo, esperamos que esto no se quede en un anuncio”, ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

Con respecto a las hectáreas de pastos que se han quemado en estos incendios, el anuncio de la presidenta de la Junta, a su juicio, no contempla ningún apoyo, más allá de proporcionar algunas pacas de paja y heno para los ganaderos que han sufrido pérdida de pastos que, además, se trata de una gran parte de la superficie quemada. Por último, ha reclamado el apoyo y la implicación de todas las administraciones para dar una respuesta "rápida y acorde a la gran magnitud del problema".

PSOE: "No tienen ningún tipo de concreción"

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha tildado de "improvisadas" las medidas anunciadas, ya que "no tienen ningún tipo de concreción y chocan con la tragedia vivida".

Para Gallardo, no hacía falta un consejo extraordinario para anunciar tales medidas, pues se podía haber hecho en el consejo ordinario del pasado martes, "pero han preparado un escenario donde lo importante es lo de siempre, la foto, el foco y el boato, intentando quitar el protagonismo a los Reyes de España que vienen a visitar las zonas afectadas".

En declaraciones a los medios, Gallardo ha destacado "la poca sensibilidad" del Gobierno de Extremadura con la gente y los sectores afectados y ha recordado las cinco medidas que este miércoles el PSOE había pedido y que "estaban enfocadas en ayudar y paliar los efectos de la catástrofe". Según ha recordado, son ayudas directas al sector, beneficios fiscales, líneas de crédito, un plan de infraestructuras viarias para restablecer aquellas que han sido afectadas y un plan integral para el turismo.

Gallardo ha señalado además que el problema de la presidenta de la Junta, María Guardiola, es que "no le importa tanto la catástrofe, sino cómo aprovecharse de situaciones como esta" y que "desgraciadamente, no se ha dado cuenta de la importancia de la gestión forestal hasta que ha llegado la mayor tragedia de carácter medioambiental en la región".

"Hay que analizar si la tragedia producida es consecuencia de sus políticas a lo largo de dos años, donde hemos tenido tres consejeros de Gestión Forestal, lo que demuestra que no conocen la realidad de Extremadura, no le han dado importancia a la prevención y lo que ha existido es un verdadero déficit de políticas en esta materia", ha recalcado. Gallardo ha asegurado que Guardiola ha demostrado "no conocer al sector turístico" con el anuncio de 3.000 euros en ayudas por las cancelaciones porque "hay establecimientos hoteleros que han tenido esa cantidad de pérdida en un solo día".

"Estas medidas lo que van a hacer es enfadar al sector turístico que en estos momentos lo que busca es certidumbre, esperanza y ayuda por parte de su gobierno que, lejos de esta, lo que montan es un escenario de cartón piedra como siempre, para que parezca que hacen algo", ha insistido el secretario. También ha tachado de "ilegal" la intención de poner brigadas para la investigación de incendios, que ha comparado con las pulseras de pirómanos que trató de impulsar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

De la misma manera, ha defendido que a Guardiola "le han sobrepasado los incendios y no ha sabido darle la importancia que tienen, pero "lejos de buscar soluciones, ha buscado sacar rédito de la tragedia con su instrumentalización, como ha sido el consejo extraordinario en Hervás".