El castillo de Medellín, guardián desde las alturas

Imponente desde las alturas, el castillo de Medellín es el testigo mudo del paso de la historia y uno de los monumentos que forman parte del Parque Arqueológico del municipio. Una fortaleza icónica que tiene su origen en la dominación árabe y se ha constatado que se levantó sobre los cimientos de una antigua alcazaba musulmana tal y como recogen las fuentes escritas del siglo X, donde hablan de un castillo en este emplazamiento. Anteriormente, se cree que también los romanos establecieron un campamento en el lugar donde se encuentra ahora el castillo, dando origen a la población.

Con poco más de 2.200 habitantes, Medellín puede presumir de contar con un importante legado patrimonial e histórico que llama la atención a los visitantes. Es precisamente el castillo el monumento más representativo de Medellín por su majestuosidad y buen estado de conservación. Está enclavado en lo alto del cerro que lleva su nombre, en una posición estratégica, y a sus pies se extiende la localidad y el río Guadiana.

Torre del Homenaje del castillo de Medellín. / Turismo Medellín

Monumento Histórico

La fortaleza data de finales del siglo XIV y desde 2014 está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Sitio Histórico, junto a todo el patrimonio histórico-artístico de Medellín. El monumento ha sido escenario de varias batallas y diversos vaivenes a lo largo de la historia. Fue reconquistado para los cristianos por Fernando III y sufrió daños y reparaciones. Aunque Pedro I El Cruel ordenó su destrucción, fue reconstruido posteriormente por Enrique II. En la segunda mitad del siglo XV se añadieron algunas troneras y garitas del muro transversal y reformas en puertas y el interior de las torres.

El edificio posee una planta poligonal alargada adaptada a la orografía y está dividido en dos patios de armas que a su vez están separados por un lienzo transversal de mayor altura que une las dos torres principales. A poca distancia, está la muralla periférica casi paralela a la anterior, que hace las funciones de barbacana.

Lienzo transversal del castillo de Medellín. / Turismo Medellín

En el cuerpo principal el muro que divide la fortaleza también permite el acceso a los adarves de la muralla y divide el castillo desde la torre del homenaje hasta la torre posterior. De esta manera, se podían realizar los paseos de ronda en la parte superior de las murallas y vigilar todo el territorio. El castillo alberga los restos de la que fuera la primera iglesia cristiana de la Villa, Santa María del Castillo, que cobija a modo de cripta los restos de lo que pudiese ser parte de la Mezquita de la Alcazaba. También se puede visitar una alberca de origen árabe y un aljibe hispano-musulmán del siglo XII de dos cuerpos separados por arcos túmidos. La entrada al castillo tiene un precio de 3 euros y los horarios de visita varían en función de la estación del año en turnos de mañana y tarde. El castillo es el monumento destacado y principal del Parque Arqueológico de Medellín. En un mismo espacio se fusionan multitud de evidencias de las culturas que han pasado por la localidad a lo largo de casi tres mil años. Además del castillo medieval, a sus pies, está el teatro romano y sus dos iglesias más antiguas. Cuenta con un Centro de Interpretación del Parque Arqueológico en la que fuera iglesia de Santiago.

El visitante se encuentra ante uno de los enclaves más completos para darse un paseo por la historia y observar con detalle restos de la calzada romana o trazas de la red de alcantarillado romano. La Iglesia de Santiago fue erigida sobre las ruinas de un templo romano a finales del siglo XIII y sufrió diversas reformas hasta quedar abandonada a finales del siglo XIX. En el 2003 fue restaurada y posteriormente puesta en valor a partir del 2007 coincidiendo con las excavaciones llevadas a cabo dentro del Teatro Romano. Es precisamente el teatro otro de los monumentos que no puede faltar en una visita a Medellín.

Las excavaciones sacaron a la luz uno de los hallazgos más importantes del siglo XXI. El Teatro Romano se ha convertido en el edificio visible más importante del Metellinum Romano. Su perfecto estado de conservación ha permitido volver a recuperar su uso original como escenario de funciones teatrales gracias al Festival de Teatro Romano de Mérida que programa cada año varias representaciones en una extensión del festival emeritense. En este escenario también se celebra el Festival de Música, Metellinum Festival (Metfest), con artistas de renombre nacional e internacional como Rafael, Antonio Orozco, Ara Malikian o Morat. Los artífices del teatro romano supieron aprovechar el enclave y el desnivel de la ladera del cerro. Además, destaca el elevado número de sillares originales que se conservan, casi 800, así como esculturas y material decorativo. Desde 2013 está abierto al público y recibió el Premio Internacional de Patrimonio Cultural Europa Nostra. Desde el Parque Arqueológico también se puede observar el puente del siglo XVII sobre el Guadiana. Es de estilo barroco, tiene un templete a la mitad del trayecto y posee veinte ojos y cuatrocientos metros de longitud. Visitar Medellín es también conocer los orígenes del conquistador del imperio azteca, Hernán Cortés, que nació en esta localidad.