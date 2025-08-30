Castillos: testigos mudos de la historia

La historia ha dejado huella en Extremadura a través de numerosos vestigios. Los restos arqueológicos y los monumentos hablan de un pasado glorioso en un territorio que hizo historia.

Si nos remontamos a la época prehistórica, la región cuenta con evidencias de la presencia humana a través de importantes yacimientos. Con el devenir de los tiempos, también se ha constatado que en la Edad Media Extremadura llegó a convertirse en zona de frontera entre reinos cristianos y musulmanes y fue en la época de la Reconquista y la Repoblación, cuando la defensa de este vasto territorio derivó en la construcción de castillos, fortalezas y murallas.

Hoy en día, la región extremeña puede presumir de un rico patrimonio histórico donde sus castillos se mantienen en pie y son dignos testigos del pasado glorioso que una vez tuvieron.

Los castillos se han convertido en guardianes de la historia. Son edificios ingentes que se mantienen en muchos casos imperecederos cientos de años después de que finalizase su construcción.

Castillo de Feria. / EL PERIÓDICO

Monumentos inmensos

Muchos de estos monumentos vuelven a cobrar vida en los pueblos y ciudades extremeñas gracias a actividades culturales, recreaciones históricas, lúdicas y festivas con visitas guiadas, escenografías medievales o decoración apropiada para la ocasión.

Otros tantos se convierten en escenarios de series y películas que gracias a producciones internacionales sitúan a Extremadura en el mapa. Se han convertido en uno de los mejores decorados para formar parte de un plató de cine. Los castillos son, sin duda, uno de los recursos patrimoniales más singulares de la región que invitan a recorrer la comunidad autónoma de norte a sur y de este a oeste.

Estas páginas invitan a un viaje al pasado, como si de una máquina del tiempo se tratase, para sumergirnos en leyendas, misterios, batallas, luchas y conquistas. Detrás de estos enormes y bellos edificios se esconden auténticos tesoros esculpidos en piedra.

Los castillos, además de edificios antiguos erigidos en piedra, son testigos silenciosos de lo que aconteció en un momento de la historia en la comunidad autónoma. Si sus paredes hablasen, contarían todo tipo de batallas, confabulaciones, intrigas o conspiraciones. También esas piedras hablarían de amores y desamores, de conjuros y de leyendas.

Castillo de Mairmoinda en Portezuelo. / EL PERIÓDICO

De los mejor conservados

Algunos de los castillos extremeños son enormes fortalezas en excelente estado de conservación como es el castillo de Segura de León, en la comarca pacense de Tentudía. Está considerado como uno de los mejor conservados de la región. Un edificio que fue construido durante los siglos XIV y XV por la Orden de Santiago. Para levantarlo se eligió un antiguo enclave defensivo y el propio edificio se construyó adaptándose al terreno. Inicialmente tuvo una función militar, además de ser la residencia de los comendadores de la Orden de Santiago. De él destaca principalmente las diferentes estructuras que se conservan en muy buen estado como las torres del Homenaje y de Miramontes, el matacán o la mazmorra.

Castillo de Montánchez al atardecer. / EL PERIÓDICO

El castillo de los Lannister

Otro de los castillos muy bien conservados es el de Trujillo, en la provincia cacereña. La fortaleza medieval se levantó sobre una antigua alcazaba entre los siglos IX y XII en la parte más elevada del término municipal, conocida como el cerro de Cabeza del Zorro. Un edificio que tiene un origen árabe y donde aún se conservan dos aljibes. Tiene hasta 17 torres cuadradas y de las siete puertas originales, se conservan cuatro de ellas: la del Triunfo, la de Coria, la de Santiago y la de San Andrés. Gracias a la magia de la producción audiovisual, el castillo de Trujillo recorrió el mundo entero entre los fans de la serie ‘Juego de Tronos’ cuando se convirtió en Roca Casterly, la fortaleza de la Casa Lannister.

Castillo de Medellín. / EL PERIÓDICO

Torre imponente en Nogales

En la provincia de Badajoz también es muy recomendable visitar el imponente castillo de Nogales construido en el siglo XV. Desde su Torre del Homenaje se pueden divisar los territorios de la comarca en varios kilómetros a la redonda. Lo que más llama la atención es su esbelta torre cuadrada de 35 metros de altura, bordeada por una muralla también cuadrada.

La leyenda de Marmionda

El recorrido por los castillos de la región lleva al viajero a conocer otros edificios más coquetos y discretos. En algunos casos son fortalezas que encierran una leyenda con historia de amor incluida al más puro estilo shakespeariano de Romeo y Julieta como es el castillo de Marmionda, en Portezuelo, en el corazón del Valle del Alagón.

Cuenta la leyenda la historia de un amor imposible entre la hija de un alcaide moro, Marmionda, y un capitán cristiano. La joven lo creyó muerto tras una batalla y se precipitó desde lo alto del castillo. El capitán cristiano al encontrarla muerta, también se quitó la vida. Hoy día el castillo forma parte del Festival Medieval que se celebra en la localidad cada primavera y también es escenario de una carrera de montaña.

Un castillo vivo en verano

También el Castillo de Luna, en Alburquerque, es el hilo conductor del Festival Medieval Villa de Alburquerque que retrotrae a la Edad Media a todos sus visitantes. Un majestuoso edificio que ocupa un lugar privilegiado, excavado sobre la roca, y que no deja indiferente a ningún visitante que llega hasta el municipio. Sobre el risco de la Sierra de San Pedro, desde sus almenas se observa toda la comarca de Los Baldíos y es una de las fortalezas más llamativas de la Raya hispano-lusa. Está declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural.

Cualquier escusa es buena para viajar por la región de castillo en castillo. Amantes de la historia y la arqueología, seguidores de películas o series de televisión, enamorados de la Edad Media o curiosos que quieren descubrir mitos y leyendas. La mayoría de los castillos de la región fueron diseñados con fines militares: fosos, almenas, matacanes o puentes levadizos forman parte de sus elementos defensivos y permiten que el visitante imagine cómo era la vida de nuestros antepasados.

Un castillo con teatro

Un majestuoso castillo es el monumento destacado y principal del Parque Arqueológico de Medellín. En un mismo espacio se fusionan multitud de evidencias de las culturas que han pasado por la localidad natal de Hernán Cortés a lo largo de casi tres mil años de historia. A los pies del castillo medieval se encuentra el Teatro Romano y también sus dos iglesias más antiguas. Cuenta, además, con un Centro de Interpretación del Parque Arqueológico en la que fuera la iglesia de Santiago.

El castillo de Granadilla

En Granadilla, el pueblo que fue abandonado por la construcción del pantano de Gabriel y Galán en la comarca de Trasierra Tierras de Granadilla, se mantiene en pie en perfecto estado de conservación su castillo de sillería granítica. Una fortaleza con una gran torre central y cuatro torres semicirculares, una en cada lateral. También cuenta con aljibe, mazmorras y un excelente mirador que permite contemplar la localidad al completo y las aguas del embalse. La antigua villa de origen feudal cuenta también con una muralla circular que rodea el pueblo.