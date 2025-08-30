Las claves del comercio extremeño para resistir: especialización y nuevas tecnologías

El comercio tradicional extremeño intenta frenar el aumento de cierres experimentado en los últimos ejercicios con la apertura de nuevos formatos, especializados, modernos y usando las nuevas tecnologías para hacer frente así a la competencia. El presidente de la Organización de Profesionales Autónomos en Extremadura (Opaex), Fernando Segador, explica que la pérdida de estos establecimientos “tiende a estabilizarse” gracias, entre otras cuestiones, "a la llegada de nuevos conceptos, con gente joven y con nuevas ideas, muy habituados a la tecnología".

Aunque estas nuevas tecnologías trajeron la competencia del comercio online, "ahora pueden ser paradójicamente un avance para el pequeño comercio", ha reconocido en declaraciones a Efe. En el caso del centro comercial abierto de Menacho, en Badajoz, el más grande de estas características en Extremadura, la mayoría de las nuevas tiendas que desembarcan buscan ofrecer al usuario una oferta exclusiva, como señala el presidente de la asociación de comerciantes de este espacio, Félix Retamar.

Especialización

En este sentido, Retamar destaca que se ha evolucionado para ofrecer progresivamente un comercio especializado, siempre con formatos que experimenten un buen momento, como demuestran por ejemplo las nuevas tiendas destinadas a prendas, calzado y complementos para comuniones, bautizos o bodas, celebraciones que experimentaron un importante resurgir tras el coronavirus.

Otros nuevos locales, como una vinatería, un establecimiento centrado en la experiencia del corte de jamón o tiendas destinadas a nuevos formatos de ropa, demuestran que "la tendencia actual es ofrecer un producto especializado, en alza y con bastantes seguidores". A su juicio, el profesional autónomo de hoy "analiza muy bien los nichos de mercado antes de abrir su nueva tienda".

Desde el sector se coincide en que la utilización de la especialización y de las nuevas tecnologías (desde el uso de las redes sociales y de otros formatos para promocionar los productos a la colaboración con influencers locales para llegar a las nuevas generaciones o la utilización de sistemas tecnológicos para tener un contacto habitual con los usuarios más fieles, entre otros muchos) es hoy clave.