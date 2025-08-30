«El desconocimiento ciudadano es el gran reto para la conservación de los castillos»

¿Qué papel ocupan los castillos extremeños dentro del conjunto patrimonial de España?

Es complicado responder certeramente. Elegir una región y decir si es más importante que otra no es operativo. No podemos separar el país en trozos y decir que uno es mejor que otro. Cuantitativamente, sí podemos decirlo, porque en la Asociación Española de Amigos de los Castillos tenemos hecho un inventario que está disponible online para su consulta. Las fortificaciones extremeñas son unas 400, de las 10.000 que existen en todo el territorio nacional. Hay que tener en cuenta que la provincia de Badajoz es la más grande de España y tuvo un papel clave como territorio de frontera y de paso. Algunos castillos de la zona son excepcionales, como la Alcazaba de Mérida. Sin duda entre los diez mejores castillos de España habría que incluir algunos extremeños.

¿Qué características diferencian a los castillos de Extremadura respecto a los de otras regiones del país?

Cualquier comunidad autónoma tiene sus particularidades, marcadas por la historia y el medio. Así, en Extremadura se encuentra el Valle del Tajo, una de las vías de comunicación naturales de España. El medio también es un factor relevante. Las llanuras de la comarca de la Serena nada tienen que ver con los Ibores, por ejemplo, donde los castillos son diferentes y se ubican en peñas. Extremadura es muy grande y tiene medios muy distintos.

La Junta de Extremadura ha iniciado la redacción del Plan Director de Arquitectura Defensiva ¿Cómo lo valora?

El ciudadano cuando piensa en obras lo hace en términos de ejecución material y sin embargo, antes de estas hace falta la redacción de planes directores, donde se indican cómo se deben hacer las obras, las buenas prácticas y las directrices generales. En 2012 se aprobó el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que es el ‘padre’ de todos estos planes. Es muy adecuado que las Administraciones públicas den esas recomendaciones de cómo deben hacer las restauraciones, la puesta en valor y, sobre todo, el mantenimiento de las obras una vez que están acabadas. Este tipo de elementos normativos son muy importantes.

Entre los castillos extremeños, ¿cuáles considera que son los más representativos o singulares?

Sí, demasiados. Habría, primero, que separarlos por épocas. En prehistoria se encuentra, por ejemplo, el Castro Capote de Higuera la Real, donde está el límite del celtismo. Medellín cuenta con una ciudad orientalizante. Quintana de la Serena tiene el yacimiento romano de Hijovejo. El campamento romano de Cáceres El Viejo es importantísimo, pues es uno de los pocos republicanos que se conservan. En la Edad Media pueden destacarse los castillos de Trujillo, Cáceres, Badajoz y Mérida. En la época moderna destacan los de Olivenza y Alcántara. De la época contemporánea existen muchas fortificaciones de la guerra de la independencia. Un conjunto muy importante de la Guerra Civil permanece en la comarca de La Serena. Cuando hablamos de castillos nos referimos a arquitectura defensiva, que empieza en la prehistoria y acaba en el siglo XX. El abanico es muy amplio.

¿Qué papel histórico desempeñaron estos castillos en la Edad Media y como frontera con Portugal?

Las fronteras tienen una parte artificial y otra natural. En la Edad Media hay una serie de fortificaciones como consecuencia de la política como es el caso de la alcazaba de Mérida. En Extremadura las fronteras han cambiado a lo largo del tiempo. Ya nadie se acuerda de las guerras sertorianas (años 82 y 72 antes de Cristo en la península ibérica) que dan lugar a fortificaciones tipo Hijovejo, porque allí había una frontera que después desapareció. También está la frontera con Portugal, que es la actual, con excepción de Olivenza que pasó a manos españolas tras la Guerra de las Naranjas. Hay que recurrir a la historia para saber por qué están esos castillos en cada lugar.

¿Existen castillos extremeños que la asociación considere prioritarios para su conservación por su valor excepcional o por el riesgo de deterioro?

Es complicado responder a esa cuestión. Por eso es importante redactar esos planes directores, cuya funcionalidad reside en establecer prioridades. Lo primero es hacer el inventario y posteriormente hacer un diagnóstico. Los ciudadanos tienen a apreciar los castillos que se ven desde las vías de comunicación, como carreteras y vías de tren, pero hay mucho más que no están al alcance de su mirada. Gracias a estos planes directores la Administración sabe hacia dónde tiene que orientar la inversión.

¿Cómo valora el estado actual de conservación de los castillos en Extremadura?

Si digo que «en general es de ruina» tengo que explicarlo. Hay muchos castillos que están en el campo ruinosos, pero hace dos décadas estaban mucho peor. Tenemos que ver todo en su contexto. Se está invirtiendo mucho en los últimos años y materializándose mucho proyecto de investigación y restauración. El estado de los castillos, en general, está mejor que hace veinte años, aunque la mayor parte se encuentra en ruinas, porque es un patrimonio muy grande y muy disperso.

¿Qué retos principales afrontan hoy estos monumentos: financiación, despoblación rural, falta de uso, desconocimiento ciudadano…?

El desconocimiento ciudadano es el principal reto. Si la ciudadanía no lo conoce no va a demandar la protección del patrimonio a los políticos. Uno de los castillos más importantes de Extremadura es el de Albalat en Romangordo. La carretera hace décadas que no pasa cerca de él y se ha quedado en mitad de la nada. Sin embargo, en la Edad Media era el paso obligatorio por el Valle del Tajo. El desconocimiento ciudadano se combate con educación. Cuando la ciudadanía valora el patrimonio va a reclamar su protección y los políticos van a tener que invertir en él.

¿Qué proyectos de restauración o puesta en valor destacaría en los últimos años en la región?

Se está invirtiendo mucho y es complicado elegir. Es importante recordar lo que se ha hecho, porque parece que eso ha estado así desde siempre. La recuperación de los recintos urbanos de Cáceres y Badajoz fue muy importante. Otro ejemplo de restauración exitosa es el de Granadilla. A mí me gusta personalmente el proyecto que se ha hecho en Albalat, que es uno de los más importantes. Por pionero, también destaco el inventario de fortificaciones de la Guerra Civil que ha realizado la Diputación de Badajoz, fruto del trabajo de los investigadores Antonio López, Diego Sanabria, Francisco Portalo y José Luis Rubio.

¿Cómo puede contribuir el turismo cultural a la recuperación y sostenibilidad de los castillos extremeños?

Puede ser el gran motor. Como he dicho, cuando al público conoce es cuando demanda la protección. Cuanto más le hagas comprender ese patrimonio más va a querer volver y a exigir que se invierta, tanto desde el ámbito privado como público. Los castillos han sido siempre los centros de organización territorial, política y defensiva, y es lógico que, como dinamizadores turísticos, lo sigan siendo.

¿Existen modelos de gestión de castillos en otras comunidades que puedan aplicarse en Extremadura?

Me parecen buenos los consorcios que funcionan en Jaca o Mahón para la explotación de ciertas fortificaciones, por ejemplo. También es importante contar con la financiación privada porque tenemos demasiado patrimonio y el Estado no da para tanto. Un ejemplo es el Castillo de Canena (Jaén), que cuenta con su propia marca de aceite que sirve en parte en su mantenimiento, junto con la celebración de eventos. Hay que mantener un adecuado equilibrio entre inversión pública y privada, sabiendo que los poderes públicos no pueden mantener un patrimonio tan grande.

Pablo Schnell, gerente de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. / EL PERIÓDICO

¿Qué papel tienen las asociaciones locales y la sociedad civil en la protección y dinamización de estos monumentos?

Importantísimo, sobre todo, cuando nos referimos a patrimonio en zonas despobladas. Las autoridades pueden dar la protección genérica que sea, pero si los locales no ven ese patrimonio como una cosa suya no les van a hacer caso. La sociedad civil debe implicarse en conocer y valorar lo que tiene en sus municipios. Una vez que eso esté conseguido va a demandar protección. La organización civil tiene más peso que los poderes públicos.

¿Hasta qué punto es importante la educación patrimonial para que las nuevas generaciones valoren el legado de los castillos?

La educación patrimonial es una de las asignaturas pendientes en España. El público no tiene ese concepto de que el patrimonio es cosa de todos, un bien común. Las asociaciones culturales apoyan bastante para que los ciudadanos entiendan el patrimonio como una cosa suya.

¿Cree que los castillos extremeños están suficientemente presentes en la promoción turística y cultural de la comunidad?

Sí. Hace unos años no. Las series de televisión los han puesto de moda. La publicidad promociona lo que sabe que al público le gusta y ahora valora los castillos.

De cara al futuro, ¿qué estrategias propone la Asociación Española de Amigos de los Castillos para Extremadura?

La asociación está dentro del Club Nacional de Arquitectura Defensiva y desde éste se dan abundantes indicaciones y buenas prácticas que recogen, entre otras, la implicación de la sociedad civil, los planes directores y las restauraciones bajo los principios habituales de conservación preventiva y el empleo de materiales tradicionales.

Por último, ¿qué castillo extremeño recomendaría visitar personalmente a quien quiera empezar a descubrir este patrimonio?

A cada persona le doy una recomendación concreta en función de sus intereses. Le propongo consultar el inventario de la asociación según la época histórica que le guste.