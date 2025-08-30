Las empresas 'fantasma' en Extremadura: 6.700 no presentan las cuentas

Extremadura suma un total de 6.720 entidades mercantiles calificadas como 'fantasmas', pues no tienen indicios de actividad al no haber publicado sus cuentas en los dos últimos años, a pesar de estar inscritas en el Registro Mercantil y tener la obligación de hacerlo. Las compañías que se encuentran en esta situación suponen el 1,3% de las contabilizadas a nivel nacional, que ascienden a 517.189, según el último informe elaborado al respecto por parte del portal Informa D&B.

De las empresas extremeñas, en el sector del comercio hay contabilizadas 1.536 (un 23% del total); en construcción y actividades inmobiliarias, 1.372 (19%) y en servicios empresariales 743 (11%). En España, el mayor número se localiza en el ámbito de la construcción y actividades inmobiliarias, con cerca del 25% del total, mientras que en el sector comercial esta cifra supera el 21%. Por contra, en el sector administrativo, apenas llegan al 1%, pues solo hay 16.

El estudio está elaborado a partir de los datos que las mercantiles depositan en el Registro. En este punto, cabe indicar que las empresas fantasma, también llamadas 'pantalla' no deben confundirse con las zombis, que son aquellas no rentables y cuya actividad podría cesar por no cubrir sus gastos financieros. Sin embargo, estas últimas sí registran sus cuentas, lo que permite analizar su situación financiera.

Comunidades

Por comunidades autónomas, el estudio refleja que Madrid, Andalucía y Cataluña cuentan con el mayor número de sociedades fantasma, con un 19%, un 18,5% y un 17% del total, respectivamente. Le sigue la comunidad Valenciana, con un 9,6%. Por el contrario, las regiones de Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta son las que registran menos compañías de este tipo, ya que no llegan al 1%.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, estas sociedades inactivas representan un riesgo, ya que pueden ser utilizadas con fines fraudulentos. "Aunque existen sanciones por no cumplir con la obligación de publicar las cuentas, muchas empresas continúan en esta situación, cuando lo más adecuado sería su liquidación”, advierte la directiva a través de una nota de prensa.

Antigüedad y capital

En cuanto a la antigüedad, el 44% de las sociedades fantasma de España se constituyó entre 1975 y 2000. Alrededor del 48% iniciaron su actividad el siglo pasado, mientras que el 17% lo hizo entre 2000 y 2010 y un 19% entre 2011 y 2020. Atendiendo a su capital social, para un 65% de estas compañías la cifra es inferior a los 5.000 euros, un 6% se sitúa entre 5.000 y 10.000 euros, y alrededor del 10% entre 10.000 y 60.000 euros, porcentaje similar a las que cuentan con un capital social de más de 60.000 euros.