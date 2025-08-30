Las guarderías públicas extremeñas tendrán un plan preventivo frente a la legionela

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha sacado a concurso público la contratación de los servicios para la desratización, desinsectación y desinfección (DDD), así como para la prevención de la legionelosis en las escuelas infantiles dependientes de la Junta de Extremadura. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el presupuesto de licitación del contrato es de 71.874 euros (IVA incluido). Las empresas pueden ofertar hasta el 3 de septiembre.

Los trabajos se extenderán desde el próximo 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2026, ambos incluidos. Además, el servicio que se licita también tiene como objeto el seguimiento y análisis de los puntos críticos en el recorrido de los productos alimenticios de las diferentes instalaciones de las escuelas infantiles de la provincia de Badajoz y Cáceres. La adjudicataria tendrá que aplicar en cada centro un programa de mantenimiento de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano.

Plan preventivo

En esta línea, la empresa deberá elaborar un Plan de Prevención y Control de Legionela (PPCL), en aquellos centros en los que no se disponga de él, y que contendrá al menos el diagnóstico inicial de la instalación, la descripción detallada de la misma, la descripción de los programas de mantenimiento, de tratamiento, de muestreo y análisis, y de formación del personal. Asimismo, acometerá una actualización y auditoría del PPCL en aquellos centros en los que ya se disponga de él.

A tenor de lo recogido en el pliego técnico del contrato, con carácter general, la prestación de los servicios objeto del contrato se realizará fuera del horario de actividad de los centros, excepto en aquellas actuaciones que no interfieran ni afectan su actividad normal, y deberán ser acordadas con el equipo directivo. Por último, el tiempo de respuesta frente a posibles incindencias será de cinco horas tras el aviso.