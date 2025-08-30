Extremadura, zona 'caliente' de la Guerra Civil: una peligrosa herencia que sigue aflorando

Valladolid, Cartagena... y también Villanueva de la Serena (Badajoz). En los últimos años, la desactivación de artefactos de la Guerra Civil se ha vuelto un procedimiento habitual en diferentes puntos de España. Pero si hay una región donde este trabajo se repite con particular frecuencia, esa es Extremadura.

Esta comunidad autónoma, junto a frentes históricos como los del Ebro o el Jarama, es considerada una de las "zonas calientes" de la contienda, lo que la convierte en un lugar propicio para el hallazgo de estos peligrosos restos. Según la Guardia Civil, en lo que va de año se han hallado entre 4.000 y 6.000 de estos objetos en todo el país.

Un peligro intacto

Aunque muchos de estos artefactos pasaron décadas enterrados, su poder destructor permanece intacto. El capitán Salvador Serrano, del Servicio de Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ (Sedex-NRBQ), con sede en Valdemoro (Madrid), explica a la agencia Efe que muchos de ellos "aún tienen carga y los volamos". La mayoría de los hallazgos son proyectiles de artillería, granadas de mortero o de mano, como la conocida tipo piña. Incluso, de forma menos habitual, aparecen bombas de aviación de hasta 500 kilos.

Estos objetos son muy codiciados por coleccionistas, pero su manipulación es extremadamente peligrosa. El Sedex-NRBQ ha decomisado cientos de estas piezas a personas que, por afición, se dedican a buscarlas, vaciarlas y usarlas como adorno. Un comportamiento temerario que ya ha causado heridos. De hecho, la sede del Sedex se ha convertido casi en un museo, porque en sus pasillos y vitrinas se exponen decenas de piezas de la Guerra Civil que han sido incautadas a estas personas.

Granada de mano polaca. / Guardia Civil

Serrano también alerta sobre las granada de mano de color rojo, que puede llegar a parecer un huevo 'kinder' y ser atractiva para los niños. Pueden ser "bastante peligrosas, porque el que la coge no puede imaginarse que es una granada", añade el capitán.

Aunque en menor medida, también afloran bombas de aviación, algunas con un peso de entre 200 y 500 kilos.

Entre las bombas que se exponen en las oficinas del Sedex se encuentra la llamada Negrilla, alemana y muy usada por la legión Cóndor en la contienda española. También puede verse, perfectamente restaurada, otra bomba, en este caso la italiana conocida como Legionaria.

La muestra es importante, pero representa solo una pequeña parte de las piezas que los tedax de la Guardia Civil desactivan y destruyen. La mayoría de las que se encuentran -explica el capitán Serrano- aún tienen carga y "las volamos".

La granada de mano que se halló en la casa del vecino de la localidad de Abertura. / Guardia Civil

Como curiosidad, Serrano comenta que se ha hallado algún artefacto con cemento dentro en lugar de explosivo. Probablemente se rellenaban con ese conglomerante para no mermar la moral de las tropas y evitar que supieran que les faltaba explosivo.

Más de 260.000 artefactos convencionales desactivados por la Guardia Civil

Con 250 agentes especializados repartidos por toda España, los tedax de la Guardia Civil han desactivado hasta ahora más de 260.000 artefactos convencionales y una buena parte de ellos, según subraya Serrano, fueron lanzados en la guerra que enfrentó a los españoles entre 1936 y 1939.

De ese total, 720 eran bombas de aviación explosivas. Pero la cifra que refleja mejor el tipo de artefactos de la Guerra Civil que afloran es la de las granadas de mano, con 14.727 desactivadas por el instituto armado. Los proyectiles de artillería que han inutilizado los agentes se elevan a 15.017.

Los tedax realizan un trabajo de riesgo y, de hecho, catorce especialistas de la Guardia Civil han fallecido bien en atentado terrorista, bien desactivando algún explosivo.

Llamada al 062 o al 112

Dice Serrano que, en general, el ciudadano que encuentra un artefacto, avisa, aunque siempre hay "algún valiente" que lo coge y se lo lleva a casa. Incluso, alguno lo mete en su coche y lo acerca hasta el cuartel, pero es "una imprudencia", advierte el capitán, que recuerda que ya se han registrado varios heridos.

Serrano hace un llamamiento a los ciudadanos para que si encuentran un artefacto, no lo toquen, llamen al 062 o al 112, den la ubicación, intenten marcar el lugar con una rama, pañuelo o algo que tengan a mano y esperen a que llegue la patrulla de la Guardia Civil, que, a su vez, avisará a los 'tedax'.

Los agentes del Sedex están las 24 horas en alerta y distribuidos por la geografía española de tal manera que el tiempo de desplazamiento hasta el lugar del hallazgo sea lo más corto posible.

Una vez en el lugar, los especialistas desactivan in situ el artefacto si las condiciones son las adecuadas, o lo trasladan a otro lugar próximo donde no suponga riesgo para las personas o la propia naturaleza y lo destruyen.

Serrano asegura que casi todos tienen carga y son muy pocos los que la han perdido. "Normalmente están enteros, y al estar completos, hay que aplicar una carga para destruirlos e intentar realizar una explosión de bajo orden", especifica.