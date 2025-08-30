Guardiola tras los incendios: "La mano del hombre no puede desaparecer del medio rural"

Tras una de las campañas más duras en la lucha contra incendios de la historia de la comunidad (con 40 incendios en apenas dos meses que han arrasado más de 50.000 hectáreas), el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer en Hervás (donde se reunió de forma extraordinaria) una batería de medidas tanto para afrontar la recuperación de las zonas afectadas por el fuego que han sufrido «graves daños económicos y emocionales», como para mejorar la prevención de cara al futuro.

«Lo dije aquí en el peor momento del incendio de Jarilla y lo vuelvo a repetir: no vamos a dejar solos a los afectados», señaló la presidenta de la Junta tras la reunión. Para ello, María Guardiola anunció la concesión de ayudas directas y «urgentes» para pymes y autónomos del sector turístico y para agricultores y ganaderos. Serán de hasta 3.000 euros en el caso de los empresarios que hayan sufrido cancelaciones en las reservas y para el sector agrario de 3.000 euros también por hectárea cultivada perdida (de cerezo, olivo, castaño y cultivos asociados), de 100 euros por colmena, de 500 euros por unidad de ganado y de 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado. Además, ambos sectores contarán con líneas de financiación en condiciones preferentes y habrá también bonificaciones del 100% en el impuesto de aprovechamiento cinegético para los cotos de caza.

Jaque demográfico

Son las principales actuaciones dentro de una batería de anuncios que incluye una treintena de medidas aprobadas ayer en lo que Guardiola tildó de «acuerdo único». Entre otras acciones para la recuperación de los montes (reparación de caminos, ‘técnica helimulching’ para reducir la erosión del suelo y controlar el arrastre de cenizas...), la presidenta también enumeró otras destinadas a cambiar la política de prevención, que en todo caso pasa por recuperar usos tradicionales agrosilvopastorales. «Queremos garantizar que lo ocurrido este verano no se vuelva a producir y que los montes estén protegidos; la prevención de incendios seguirá siendo un objetivo prioritario para nuestro gobierno», señaló. Y para ello subrayó que «la mano del hombre no puede desaparecer del medio rural porque muchos de los incendios tienen que ver con la ausencia de actividad que nos ha puesto en jaque demográfico».

En este sentido avanzó actuaciones para fomentar el pastoreo, la creación de rebaños municipales, la recuperación del proyecto Mosaico en la Vera, Gata y Hurdes, cambios en la estructura organizativa de dos consejerías y la revisión de los planes gestores de uso y gestión de espacios protegidos y de recuperación de especies para «hacer compatible los usos tradicionales con la protección ambiental».

Y con ese mismo fin, promoverá el cambio de dos leyes regionales claves (la de Conservación de la Naturaleza y la de Protección Ambiental). La Junta también pedirá al Gobierno central la modificación de la Ley de Montes para permitir el cambio de uso forestal rápido cuando los incendios sean originados por causas naturales (ahora hay que esperar 30 años) y anunció también una nueva ley para regular la participación de los voluntarios en los incendios «porque han jugado un papel fundamental y clave».

Vigilancia todo el año

Precisamente sobre el personal de extinción, Guardiola adelantó mejoras laborales que suponen «un paso histórico»: el aumento de la jornada de los 138 bomberos forestales conductores que ahora realizarán tareas de vigilancia, previsión y control durante todo el año y no solo en la época de peligro alto de incendio, así como el inicio de las negociaciones para mejorar también las condiciones de los agentes del medio natural.

Las reacciones a los numerosos anuncios de Guardiola no se hicieron esperar ayer. Entre otros, desde CSIF y UGT valoraron las medidas laborales anunciadas para los efectivos del Plan Infoex, mientras que UPA-UCE pidió efectividad en las actuaciones para agricultores y ganaderos afectados por los incendios.