La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades

Identificar, documentar, registrar y difundir el patrimonio cultural inmaterial de las localidades extremeñas situadas en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y en la transfronteriza Tajo-Tejo internacional. Con estos objetivos encima de la mesa, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes ha sacado a concurso público la contratación de un servicio de inventariado y catalogación, dividido en dos lotes. El presupuesto de licitación asciende a 124.234,4 euros, con los impuestos, y las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de septiembre. El plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicados, será de cuatro meses.

En concreto, y según lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas del contrato, se pretende elaborar un inventario exhaustivo que recoja las manifestaciones del patrimonio inmaterial de cada municipio. El siguiente paso sería la catalogación de las más representativas, destacando aquellas que mejor reflejen la identidad cultural de cada localidad, con el fin de "poner en valor las tradiciones y saberes locales".

Finalizadas estas fases, se elaborarán unas guías a partir de toda la documentación obtenida para dar a conocer y promover estas manifestaciones culturales "entre la comunidad local, los visitantes y otros actores clave". Estas tendrán como objetivo proporcionar una lectura accesible, clara y atractiva para el público en general, manteniendo siempre el rigor científico. Asimismo, se traducirán al inglés y portugués.

Problemáticas

Esta iniciativa, que se financiará en parte con fondos procedentes de la Unión Europea, está enmarcada en un proyecto de cooperación transfronteriza que tiene como finalidad afrontar las problemáticas identificadas en los Territorios Unesco de la provincia de Cáceres y su continuidad en Portugal: el éxodo rural, una estructura empresarial débil, evidentes problemas de accesibilidad e infraestructuras deficitarias, y el déficit de capital humano que limita la oferta de servicios demandados por los turistas y el propio sector.

Por último, indicar que el lote 1 incluye los términos municipales de la reserva de Monfragüe: Casas de Millán, Casas de Miravete, Casatejada, Deleitosa, Higuera de Albalat, Jaraicejo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Romangordo, Saucedilla, Serradilla y Villarreal de San Carlos, Serrejón, Toril y Torrejón el Rubio. En el lote 2, los que están en la de Tajo-Tejo: Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, Mata de Alcántara, Membrío, Piedras Albas, Salorino, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara, Villar del Rey y Zarza la Mayor.