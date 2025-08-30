Montánchez: fortaleza con vistas al infinito

Si Montánchez es conocido como el ‘balcón de Extremadura’, su castillo homónimo es responsable de esa afirmación. Pocos miradores hay tan recomendables como el Castillo de Montánchez, porque desde él se contempla en un día despejado toda la comarca y los pueblos de alrededor, como el propio Montánchez y en la distancia Albalá, así como Guadalupe. La sierra y su cumbre, el Monte Viejo, ofrece vistas extensas que incluyen la llanura. En los días claros se divisan unos 50 pueblos de las provincias de Cáceres y Badajoz.

En estado de ruina consolidada, el Castillo que arropa a Montánchez goza de buena salud, al menos en cuanto a su uso, ya que no solo se circunscribe a ser un mirador, sino que es escenario de actividades culturales como conciertos y representaciones teatrales. Destaca en el calendario ‘Encuentros en Montánchez. Diálogo de Culturas’, que este año ha acogido conciertos de La Guardia o Huecco, entre otros artistas. Cualquier momento es bueno para visitar el Castillo, aunque durante la noche la limpieza de los cielos montanchegos es tal que se recomienda para todos los que gusten del astroturismo.

El Castillo de Montánchez se asienta a más de 900 metros de altitud, dominando desde lo alto la sierra que le da nombre y su vocación defensiva e importancia estratégica se adivina en su silueta.

Los orígenes del castillo se remontan a época romana, sobre un asentamiento defensivo preexistente. Sin embargo, fueron los musulmanes quienes, en el siglo IX, levantaron gran parte de la estructura que hoy se conserva. Desde el castillo se controlaban los caminos y las poblaciones de los alrededores. Tras la reconquista, el castillo pasó a formar parte de los dominios de la Orden de Santiago, que lo reforzó y convirtió en una pieza esencial dentro de su red de fortificaciones. A partir de entonces, Montánchez quedó asociado al poder militar y religioso de la Orden, desempeñando un papel clave en la defensa de la frontera sur del reino de León.

Acceso libre

El acceso al Castillo de Montánchez es libre todo el año y el viajero encontrará cartelería para orientarse sin problemas. El visitante comprobará la mezcla de estilos y épocas que se superponen. Las torres y lienzos de muralla de origen árabe conviven con reconstrucciones medievales y con elementos añadidos en siglos posteriores. En su interior, los restos de aljibes, patios y estancias recuerdan que el castillo no era solo una fortaleza militar, sino también un espacio de vida cotidiana para soldados, caballeros y pobladores.

El paso del tiempo, las guerras y el abandono hicieron que el castillo perdiera su función defensiva y cayera en un progresivo deterioro. Sin embargo, en las últimas décadas se han llevado a cabo trabajos de consolidación y restauración que permiten visitarlo y comprender mejor su historia. Hoy, convertido en un atractivo turístico de primer orden hoy forma parte de su vida cultural y festiva, y se integra con la riqueza gastronómica de la localidad, famosa por sus jamones ibéricos, aceites y vinos.

Y si al caminante le gusta la historia, está documentado que el Marqués de Siete Iglesias, acusado de emplear la brujería en la muerte de la reina Margarita fue encarcelado allí para después conducirlo a la corte y torturarlo para que confesara su crimen.