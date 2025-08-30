Tras una larga enfermedad
Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, figura histórica del empresariado extremeño
Hijo del exalcalde Antonio Masa Campos, impulsó la creación de organizaciones patronales en Badajoz y Extremadura
Antonio Masa Godoy, figura clave en la vida empresarial y social de Extremadura, ha fallecido este sábado en Badajoz a los 83 años tras una larga enfermedad.
Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como profesor de Teoría Económica en la Universidad de Extremadura y fue hijo del exalcalde pacense Antonio Masa Campos. Su primera etapa pública estuvo ligada a la política: fue diputado en las Cortes Constituyentes entre 1977 y 1979 y participó en la fundación de Unión Democrática Española, formación integrada después en UCD.
Sin embargo, su huella más profunda se dio en el ámbito empresarial. Fundó y presidió la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba) y, poco después, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), organismos que lideró durante más de tres décadas. También dio el salto a la patronal nacional, llegando a ser presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, desde donde defendió a la pequeña y mediana empresa española.
Más allá de la representación patronal, Masa desempeñó cargos de relevancia en instituciones financieras y sociales de la región: presidió la Caja Rural Provincial de Badajoz entre 1972 y 1984 y fue secretario del Consejo Económico Interprovincial de Extremadura y Huelva.
El funeral se celebrará mañana domingo a las 11.00 horas en la parroquia de San José.
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- Estos son los nombres de bebés más elegidos en Extremadura en 2025
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- Marta Bastos, empresaria turística de Hervás: 'Queremos hacer partícipe al turista de la recuperación del bosque
- Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética comienzan a movilizarse: 'Esto es un timo
- Rebollar, Cabezabellosa y Hervás: el periplo de los Reyes en Extremadura
- Extremadura dará ayudas de hasta 9.900 euros para la compra de vehículos eléctricos